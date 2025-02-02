Что запрещено делать на Сретение: народные приметы
Сретение Господне – один из важнейших христианских праздников, символизирующий встречу человечества с Богом. В этот день мы чтим память о том, как праведный Симеон встретил младенца Иисуса в храме Иерусалима.
Учитывая переход украинских церквей на новоюлианский календарь, Сретение Господне в 2025 году отмечается 2 февраля.
Соблюдение традиций Сретение помогает сохранить духовную связь поколений, укрепляет веру и способствует духовному очищению. Кроме того, многие из этих традиций связаны с народными приметами и наблюдениями за природой, что делает их интересными с точки зрения народной мудрости.
Сретение Господне: традиции и приметы
- Одним из важнейших обрядов в этот день является освящение свечей в церкви. Верующие считают, что такие свечи обладают особой силой и могут защитить дом от негатива.
- Наши предки верили, что погода на Сретенье может предсказать, какой будет весна. Если в этот день шел снег или дул сильный ветер, то ожидались затяжные холода. А если теплая погода – весна придет рано.
- Освященная в церкви вода считается целебной и используется для лечения и благословения.
Что нельзя делать на Сретенье Господне
- В этот день запрещено ссориться, ругаться, конфликтовать: Сретение – это день мира и любви. Поэтому какие-либо негативные эмоции и поступки не желательны.
- Выполнять тяжелую физическую работу: этот день посвящен молитве, размышлениям и общению с близкими.
- Шить, вязать и заниматься другими работами, связанными с нитями: считается, что это может "запутать" счастье и благополучие в доме.
- Брать или давать деньги взаймы: это может привести к финансовым трудностям в будущем.
- Купаться в бане: существует поверье, что это может принести несчастье.
- Выливать освященную воду: эта вода считается святой и ее нужно хранить.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что святят на Сретение.
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