Что запрещено делать на Сретение: народные приметы

Сретение Господне – один из важнейших христианских праздников, символизирующий встречу человечества с Богом. В этот день мы чтим память о том, как праведный Симеон встретил младенца Иисуса в храме Иерусалима.

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Учитывая переход украинских церквей на новоюлианский календарь, Сретение Господне в 2025 году отмечается 2 февраля.

Соблюдение традиций Сретение помогает сохранить духовную связь поколений, укрепляет веру и способствует духовному очищению. Кроме того, многие из этих традиций связаны с народными приметами и наблюдениями за природой, что делает их интересными с точки зрения народной мудрости.

Сретение Господне: традиции и приметы

Одним из важнейших обрядов в этот день является освящение свечей в церкви. Верующие считают, что такие свечи обладают особой силой и могут защитить дом от негатива.

Наши предки верили, что погода на Сретенье может предсказать, какой будет весна. Если в этот день шел снег или дул сильный ветер, то ожидались затяжные холода. А если теплая погода – весна придет рано.

Освященная в церкви вода считается целебной и используется для лечения и благословения.

Что нельзя делать на Сретенье Господне

В этот день запрещено ссориться, ругаться, конфликтовать: Сретение – это день мира и любви. Поэтому какие-либо негативные эмоции и поступки не желательны.

Сретение – это день мира и любви. Поэтому какие-либо негативные эмоции и поступки не желательны. Выполнять тяжелую физическую работу: этот день посвящен молитве, размышлениям и общению с близкими.

этот день посвящен молитве, размышлениям и общению с близкими. Шить, вязать и заниматься другими работами, связанными с нитями: считается, что это может "запутать" счастье и благополучие в доме.

и заниматься другими работами, связанными с нитями: считается, что это может "запутать" счастье и благополучие в доме. Брать или давать деньги взаймы: это может привести к финансовым трудностям в будущем.

это может привести к финансовым трудностям в будущем. Купаться в бане: существует поверье, что это может принести несчастье.

существует поверье, что это может принести несчастье. Выливать освященную воду: эта вода считается святой и ее нужно хранить.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что святят на Сретение.

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