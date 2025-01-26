Что святят на Сретение: традиции праздника

Сретение Господне – один из самых древних и почитаемых праздников в христианстве. По новоюлианскому календарю даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней, поэтому Сретение в 2025 году отмечают 2 февраля.

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Существует много народных примет, связанных со Сретением. К примеру, если на сретение тепло и солнечно, то весна будет ранней, а если холодно и идет снег, то морозы продержатся еще долго. OBOZ.UA рассказывает о традициях и обычаях этого дня.

История праздника Сретение

По библейским преданиям, именно в этот день Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский. Согласно еврейскому закону, на 40-й день после рождения сына мать должна была принести ребенка в храм, чтобы посвятить Господу. Там их встретил праведный старец Симеон, которому Святой Дух обещал, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Симеон взял на руки Иисуса и произнес пророческие слова о страданиях и воскресении Спасителя.

В этой встрече усматривается символическое соединение Ветхого и Нового Заветов, когда старый закон завершается, а начинается новый, основанный на любви и милосердии.

Первые упоминания о праздновании Сретения встречаются уже в IV веке. Официально праздник был утвержден в VI веке при императоре Юстиниане I.

Народные традиции на Сретение

В Украине праздник Сретения был известен еще с дохристианских времен. По языческим верованиям, встреча зимы и лета определяла, кто из них победит, и по погоде предсказывали, скоро ли придет потепление.

После внедрения христианства народные и христианские ритуалы тесно переплелись. Древние славяне особое значение в этот день придавали огню и воде. С приходом христианства огонь заменили свечи.

Одним из главных обрядов на Сретение является освящение воды. Считается, что эта вода обладает особыми целительными свойствами и может защитить от болезней и несчастий. Вместе с водой освящают и свечи, которые называют "громничными".

С горящей свечой принято было обходить жилье и усадьбу. Издавна верили, что эти свечи обладают защитным действием и будут защищать от злых духов и нечистой силы, а также от всякой непогоды.

Готовили специальные пироги с начинкой из творога, мака или орехов. Их освящали в церкви и угощали ими семью за праздничным столом.

Погодные приметы

Если на сретение тепло и солнечно – весна будет ранней и теплой.

Если на Сретение наблюдалась оттепель, то это предвещало быстрое наступление весеннего тепла. Однако некоторые приметы утверждали, что оттепель может быть признаком неожиданных мартовских морозов.

Сильный снегопад на Сретении считался предвестником долгой и холодной весны.

Сильный ветер в этот день обещал непогоду и позднюю весну.

Ясное звездное небо предвещало богатый урожай фруктов.

Туман на Сретенье обещал дождливое лето.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь главных церковных праздников на 2025 год.

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