Что запрещено делать на Рождество: приметы

Рождество считается одним из самых больших праздников года. Оно имеет огромное религиозное значение. И, конечно, с таким важным днем в народе связали немало примет и суеверий.

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OBOZ.UA собрал список наиболее распространенных запретов, которых многие соблюдают на Рождество. Рассказываем, какие из них традиционные и одобренные церковью, а какие – народные.

Традиционные запреты

Праздник Рождества входит в список 12 крупнейших праздников церковного года. А значит, на него распространяется запрет на труд. День, когда появился на свет Иисус Христос, важно посвятить радости и мыслям о высоком. Потому все домашние и хозяйственные дела нужно отложить в сторону.

Также в канун Рождества церковь рекомендует соблюдать строгий пост. До момента, когда семья сядет в Сочельник за праздничный стол, не рекомендуется употреблять пищу вообще. Кормить днем можно только детей. Моментом браться за ужин традиционно является тот, когда на небе взойдет первая звезда.

Кстати, традиционно считается, что нельзя игнорировать ни одно блюдо, стоящее на праздничном столе. Попробовать нужно хоть одну ложку каждого из них. Это должно обеспечить всем членам семьи здоровье на будущий год, а также достаток. Кроме того, так наши предки боролись с напрасным расходованием продуктов, которые добывали ценой столь огромного труда.

Народные запреты

Кроме традиционных ограничений, в рождественский день многие соблюдают запрет надевать старую одежду. Считается, что она может привлечь в вашу жизнь болезни и нищету. А вот новая – наоборот, станет залогом здоровья и богатства.

В народе отдельно учили девушек на выданье прихорашиваться к праздничному ужину. Считалось, что та, которая не успеет хорошо одеться, заплести косы и в целом привести свой вид в порядок, выйдет замуж за бедняка и проведет жизнь в нищете и без любви в отношениях.

Также нельзя было встречать праздник в одиночестве. Считалось, что к Рождеству вся семья должна собраться вместе. Это обещало мир и согласие между родственниками. А для тех, кто не мог вернуться домой, специально ставили тарелку и клали ложку на праздничный стол, чтобы защитить их от неприятностей. Этим показывали потусторонним силам, что любят отсутствующего человека, ждут его домой и готовы защищать от неприятностей.

А еще очень важно бережно относиться к домашним животным в Сочельник и Рождество. Согласно суеверию, домашние питомцы и скот в рождественскую ночь получают дар разговаривать и могут пожаловаться богу, что хозяин с ними плохо обращается. В таком случае обидчика ждет божья кара.

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