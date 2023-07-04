Что угрожает за неявку в ТЦК после получения повестки и кого из уклонистов могут подавать в розыск: разъяснение

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования, иначе грозит административное или уголовное наказание. В то же время вносить данные о розыске призывника в информационно-поисковую систему МВД "Армор" – незаконно.

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Законодательство Украины гласит, что за неявку в военкомат в военное время за первое нарушение предусмотрен административный штраф. Это 100-200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. 1700 – 3400 гривен).

Штраф за неявку назначает начальник ТЦК, однако для этого военнообязанному понадобится лично прибыть в военкомат и получить квитанцию для оплаты штрафа.

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, в случае дальнейшего уклонения военнообязанным от выполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение военной службы (в том числе после прохождения медкомиссии) лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом в Украине фиксировались случаи, когда военнообязанных вносили в базу данных "Армор" с пометкой "розыск". Адвокат Роман Симутин утверждает, что законных оснований для этого нет, тем более, что часто никто не проверяет, была ли повестка вручена надлежащим образом – лично и под роспись в соответствующей ведомости.

"Внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" – полная профанация. Представьте, чтобы кто-то обратился в полицию и попросил объявить кого-то в розыск таким образом, как сейчас это делается. Ему бы ответили – ты больной? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания? Давай постановление следователя о розыске, определение суда о задержании и т.д.", – объяснил юрист на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что разыскивать должны "настоящих уклонистов, которые действительно отказались от своей повестки или просто не появились".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, какие этапы должна пройти повестка от территориального центра комплектования и соцподдержки до вручения военнообязанному.

– Адвокат Ростислав Кравец объяснил, как действовать в случае вручения повестки на улице и принудительной доставки в ТЦК.

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