Что традиционно делали на четвертый день Масленицы: все про Широкий четверг

Масленица – один из самых любимых праздников в Украине, а Широкий четверг или Разгуляй всегда отличался особой атмосферой. Этот день традиционно наполнен радостью, яркими забавами и увлекательными традициями. Масленица в 2025 году началась 24 февраля, а завершится 2 марта.

Видео дня

Разгуляй приходится на 27 февраля. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Традиции Широкого четверга

Вторая половина Сырной недели связана с народными гуляниями. Завершались уборки в домах и на подворьях, девушки и юноши ходили на "заигрывание", ведь уже после Пасхального поста можно было играть свадьбу. На третий день Масленицы свекрови звали в гости зятей и угощали вкусностями, а на четвертый – наступал Разгуляй.

Одним из главных развлечений четвертого дня Масленицы издавна было катание на лошадях. Всадники не только демонстрировали свою сноровку, но и участвовали в соревнованиях. Важным атрибутом считались также прыжки через костер, символизировавший очищение от неурядиц и обновление перед весной.

Широкий четверг считался переломным моментом, когда зима уступала место весне, а природа постепенно оживала. Именно поэтому этот день сопровождался не только веселыми играми, но и громкими песнями и щедрым угощением.

Кроме развлечений, четвертый день Масленицы имел глубокое символическое значение. Считалось, что в этот день следует разрешить все конфликты, простить обиды и помириться с близкими, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой. Люди верили, что таким образом избавляются от накопленной за зиму негативной энергии и открывают сердце для добра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, от чего зависит дата Масленицы и как ее вычисляют.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.