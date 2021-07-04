Что такое 'японский кондиционер' и как он спасет от жары в Украине

Японский кондиционер или антишарф – это небольшая хитрость, которая поможет спастись в летнюю жару. Для этого нужен лишь платок, который вымачивается в холодной воде и повязывается на шее.

OBOZREVATEL поясняет как с помощью такого "кондиционера" создается эффект прохлады. Мокрый шарфик потребляет энергию из тела, чтобы выпаривать влагу из ткани платочка. При этом снижается температура тела. Аналогичным образом человек охлаждается, когда потеет во время жары.

Также такой метод поможет не только перенести жару, но и восстановиться после интенсивной тренировки. Еще антишарф может снять головную боль во время летней жары.

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Добавим, что "японский кондиционер" можно применить, охлаждая бутылку с напитком. Например, вместо шарфика можно взять полотенце или даже туалетную бумагу. Однако, время, необходимое на охлаждение, может увеличиться и возможно придется несколько раз заворачивать бутылку в бумажную салфетку.

Отметим, что в Японии продаются уже готовые наклейки, что крепятся на лоб и шею, чтобы снизить температуру тела. Также есть готовые шарфы, что изготовлены из материала, который нужно намочить и тогда тепло испарения будет использовано для охлаждения тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в следующие две недели с 5 по 18 июля будет меняться от жары до резкого похолодания. Местами температура воздуха подскочит до +35 градусов.