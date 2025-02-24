Что такое 'вопрос на засыпку' и как перевести это на украинский язык

Перевод фразеологизмов – это всегда неблагодарное дело. Дословное воспроизведение убивает смысл, поэтому, если вы хотите действительно умело говорить на украинском языке, постоянно пополняйте свой запас устойчивых выражений, особенно тех, которые часто использовали, когда (либо если) раньше разговаривали на русском.

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Сегодня поговорим о выражении "вопрос на засыпку". OBOZ.UA рассказывает, какими эквивалентами можно заменить его в украинском языке.

Чтобы найти фразеологизму правильную замену, нужно правильно понимать его суть. А русское "вопрос на засыпку" означает вопрос, цель которого "засыпать", то есть поставить человека, которому он адресован, в затруднительное положение. Заставить ее задуматься над ответом.

В украинском языке глагол "засыпать" не имеет переносного значения "поставить в затруднительное положение". Он означает покрыть что-либо слоем сыпучего материала, например песка.

Так как же быть с фразеологизмом? Наиболее точно его можно перевести словосочетанием "каверзне запитання". Некоторые синонимы прилагательного "каверзний" можно использовать и вместе с существительным "запитання". Например:

підступне запитання;

складне запитання;

головоломне запитання;

провокативне запитання;

капосне запитання;

заплутане запитання.

Также существует стойкое выражение "запитання із зірочкою". Оно происходит от приема, используемого в школьных учебниках. В них задачи повышенной сложности порой помечают знаком * – так называемой "звездочкой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский язык дразнилку "жадина-говядина".

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