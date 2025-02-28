Что такое цыганский пот? Значение необычного украинского изречения

Фразеологизмы придают языку образность, выразительность и глубину. Они позволяют выразиться кратко, но очень метко. Фразеологизмы – это своеобразное зеркало культуры, ведь они сохраняют исторические события, обычаи и мировоззрение людей.

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Важно пополнять словарный запас интересными словами и изречениями. Например, немногие знают, что такое "цыганский пот". Языковед Ольга Багний объяснила значение словосочетания.

"Цыганский пот" – интересный и колоритный фразеологизм, встречающийся в украинском языке. Он имеет несколько значений, но все они обьединены с чувством холода, ужаса либо нервного возбуждения.

"Цыганский пот" употребляется в значении лихорадки или дрожи от холода.

Мене охопив циганський піт, коли я вийшов на вулицю в легкій куртці.

Или так можно сказать о ситуациях, когда человек дрожит от стаха.

Від страху Петра пройняв циганський піт – бідний хлопчина думав, що знепритомніє.

Еще один случай употребления – это описание нервного возбуждения или чрезмерного волнения.

Перед важливою зустріччю мене пройняв циганський піт, я не міг заспокоїтися.

К фразеологизму "цыганский пот" можно подобрать следующие синонимы:

беруть дрижаки;

проймає холодний піт.

Фразеологизмы могут быть метафорическими или достаточно конкретными, но они всегда имеют фиксированное значение, которое может быть далеко от значения отдельных слов. Например, есть такое популярное выражение "довести до белого каления". Что он означает и какие украинские соответствия – читайте в материале.

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