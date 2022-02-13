Что положить в "тревожный чемодан": инструкция от Минобороны
Чтобы не поддаваться панике и не забыть о базовых вещах, стоит заранее собрать так называемый тревожный чемодан. Он содержит самые важные вещи в случае необходимости эвакуации.
Об этом сообщает информагенство Министерства обороны Украины "Армия.Информ". Отмечается, что заранее подготовленные вещи сократят время на сборы и помогут избежать очередей в магазинах и аптеках.
"Тревожный чемодан" снова стал предметом обсуждения в СМИ в связи с предполагаемой угрозой обострения российской агрессии. Подчеркнем, что во вторник, 25 января, министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии причин для паники и маловероятности наступления РФ. Высказался он и о "тревожных чемоданах", призвав не собирать их без надобности.
паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность и т.п.);
деньги (наличные и банковские карты);
зарядные устройства для мобильных телефонов;
радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов ("мультитул"), нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;
теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;
гигиенические средства;
аптечку, включая медицинские препараты, которые употребляете ежедневно, а также рецепты на медикаменты;
посуду, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить еду;
воду и продукты питания на трое суток, которые долго хранятся и не нуждаются в дополнительном приготовлении.
Как рекомендует Минздрав, аптечку собирайте в соответствии с вашими потребностями, но есть и базовый набор.
Сухой и медицинский спирт;
2 пары резиновых перчаток;
клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;
средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;
эластичные бинты с возможностью фиксации;
пластыри разных размеров;
атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем;
большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего;
антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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