Что положить в 'тревожный чемодан': инструкция от Минобороны

Чтобы не поддаваться панике и не забыть о базовых вещах, стоит заранее собрать так называемый тревожный чемодан. Он содержит самые важные вещи в случае необходимости эвакуации.

Об этом сообщает информагенство Министерства обороны Украины "Армия.Информ". Отмечается, что заранее подготовленные вещи сократят время на сборы и помогут избежать очередей в магазинах и аптеках.

"Тревожный чемодан" снова стал предметом обсуждения в СМИ в связи с предполагаемой угрозой обострения российской агрессии. Подчеркнем, что во вторник, 25 января, министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии причин для паники и маловероятности наступления РФ. Высказался он и о "тревожных чемоданах", призвав не собирать их без надобности.

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паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность и т.п.);

деньги (наличные и банковские карты);

зарядные устройства для мобильных телефонов;

радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов ("мультитул"), нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;

гигиенические средства;

аптечку, включая медицинские препараты, которые употребляете ежедневно, а также рецепты на медикаменты;

посуду, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить еду;

воду и продукты питания на трое суток, которые долго хранятся и не нуждаются в дополнительном приготовлении.

Как рекомендует Минздрав, аптечку собирайте в соответствии с вашими потребностями, но есть и базовый набор.

Сухой и медицинский спирт; 2 пары резиновых перчаток; клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания; средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством; марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с возможностью фиксации; пластыри разных размеров; атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем; большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего; антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.

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