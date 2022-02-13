Что положить в "тревожный чемодан": инструкция от Минобороны

Наталья Софиенко
Общество
3 минуты
13,3 т.
Что положить в 'тревожный чемодан': инструкция от Минобороны

Чтобы не поддаваться панике и не забыть о базовых вещах, стоит заранее собрать так называемый тревожный чемодан. Он содержит самые важные вещи в случае необходимости эвакуации.

Об этом сообщает информагенство Министерства обороны Украины "Армия.Информ". Отмечается, что заранее подготовленные вещи сократят время на сборы и помогут избежать очередей в магазинах и аптеках.

"Тревожный чемодан" снова стал предметом обсуждения в СМИ в связи с предполагаемой угрозой обострения российской агрессии. Подчеркнем, что во вторник, 25 января, министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии причин для паники и маловероятности наступления РФ. Высказался он и о "тревожных чемоданах", призвав не собирать их без надобности.

Видео дня
Разберемся, что же из себя представляет такой "чемодан"
Что такое "тревожный чемодан" и как собрать
Соберите самое важное:

  • паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность и т.п.);

  • деньги (наличные и банковские карты);

  • зарядные устройства для мобильных телефонов;

  • радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов ("мультитул"), нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

  • теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;

  • гигиенические средства;

  • аптечку, включая медицинские препараты, которые употребляете ежедневно, а также рецепты на медикаменты;

  • посуду, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить еду;

  • воду и продукты питания на трое суток, которые долго хранятся и не нуждаются в дополнительном приготовлении.

Что взять в аптечку
Что необходимо собрать в аптечку

Как рекомендует Минздрав, аптечку собирайте в соответствии с вашими потребностями, но есть и базовый набор.

  1. Сухой и медицинский спирт;

  2. 2 пары резиновых перчаток;

  3. клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;

  4. средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

  5. марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;

  6. эластичные бинты с возможностью фиксации;

  7. пластыри разных размеров;

  8. атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем;

  9. большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего;

  10. антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • спутниковые снимки зафиксировали концентрацию войск Российской Федерации вблизи границы с Украиной. Полигоны, на которых заметили российскую военную технику, находятся близко к границе – от 30 до 13 километров;

  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. Москва получит "новую Чечню";

  • в свою очередь президент США Джо Байден предупредил Россию о серьезных последствиях в случае, если российская армия совершит вторжение на территорию Украины. Нападение на украинское государство будет катастрофой для Кремля.

Обращение коллектива OBOZREVATEL
УкраинаРоссийско-украинский конфликт