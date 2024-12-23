Что такое рождественский вертеп: какие персонажи принимают участие

Празднование Рождества в Украине сопровождается массой ярких традиций, одной из которых является вертеп. Традиционно это небольшой кукольный спектакль, воспроизводящий события рождения Иисуса, однако сюжетом своим он тесно переплелся с элементами дохристианских верований.

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OBOZ.UA разбирался с тем, как выглядел традиционный вертеп и какое значение имел. Также рассказываем, какие персонажи участвовали в праздничном действе.

Что такое вертеп

Вертепом в Украине издавна называли передвижной кукольный театр, который можно было возить, чтобы устраивать представления в разных местах. Пьесы в вертепе ставили очень разные – и религиозные, и светские, хотя чаще комедийные по жанру. Особой популярностью пользовались рождественские представления.

О существовании такой формы народного театра известно с 17 века. Существование вертепа сильно повлияло на украинский комедийный театр в целом. Особую популярность он приобрел во эпоху барокко – в 17-18 веках.

Обычно рождественский вертеп имел два этажа. На первом воссоздавали библейскую историю рождения Христа, а на втором разыгрывали сатирические бытовые сценки. И если религиозная составляющая была более-менее одинакова в разных регионах и в исполнении разных артистов, то светская обладала множеством вариаций и персонажей и нередко ее сюжет зависел от чувства юмора актеров. Впоследствии вертеп начали ставить и с участием живых актеров.

Что показывали в вертепе

Некоторые исследователи считают, что вертеп пришел в Украину из Польши, где тоже каждое Рождество устраивают представления о чуде рождения Христа. Однако именно на украинской земле действо получило свою социально-бытовую составляющую.

В вертепе воспроизводили и высмеивали некоторые исторические и общественные явления. Например, смеялись над наивностью простого народа и насмехались над теми, кто этой чертой пользовался. Это все повлияло и на список традиционных персонажей вертепной драмы.

Какие персонажи входили в вертеп

Условно всех персонажей можно поделить на две части. Одна – это библейские персонажи, о которых говорится в рассказах о появлении Иисуса Христа.

Святое семейство – Мария, Иосиф и младенец Иисус всегда были центральными персонажами вертепа, ведь на их истории базировался весь сюжет.

Ангел – крылатое существо со Звездой и колокольчиком. Ангел извещал о рождении Иисуса. Иногда он же сообщал и о том, что царь Ирод начал охоту на младенцев, чтобы убить того, кто должен забрать у него трон. Этот персонаж символизировал духовную чистоту и судьбу.

Три царя – они же три мудреца. Волхвы, увидевшие в небе яркую звезду, поняли, что свершилось пророчество о приходе Мессии и отправились ему поклониться. В вертепе они являлись символом книжного знания.

Царь Ирод и его солдаты – правитель Иудеи, который тоже получив известие, решает убить святого младенца. Символ плохих сил, сопровождающих человека в жизни, но которые можно преодолеть. Ирод воплощает в себе все человеческие недостатки – злость, жадность, тщеславие, мстительность и т.д.

Пастушки – одетые на крестьянский манер люди, которые первыми узнают о рождении Иисуса и приходят его поприветствовать. Символизируют простой народ со всеми его недостатками. Боятся солдат Ирода, страдают от происков Жида.

К библейским персонажам в вертепе присоединилось немало светских фигур. Среди них можно выделить следующие:

Черт – противоположность Ангелу. Одетое во все черное рогатое создание. По сюжету уносит душу наказанного царя Ирода в ад. Всегда говорит правду. Символизирует неотвратимость наказания. Является весьма ироническим персонажем.

Жид – комический персонаж, сопровождающий Ирода. Его ролью было выманивать у публики какие-нибудь вкусные вещи или мелочь. Заботится только о материальной прибыли. Символизирует хитрость и беспринципность. Искусный манипулятор. Иногда с Жидом в вертепе появлялась его жена. Порой схожую функцию выполняют Цыган и Москаль.

Смерть – молчаливая фигура в белой накидке и с косой в руках. По сюжету убивает Ирода. Совершенно неумолима, договориться с ней нельзя никак. В вертепе символизирует высшую справедливость.

Дед и баба – супруги, которые постоянно ссорятся и, в том числе, из-за этого, попадают впросак. Символизируют сложность семейной жизни и значимость компромисса.

Коза – издавна считалась символом плодовитости и изобилия. Также образ Козы связывают с культом предков, считают ее представителем потустороннего мира. В вертепе символизирует возрождение природы, ведь по сюжету умирает и воскресает.

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