Что такое 'пляцок': значение колоритного слова

Есть в украинском языке интересное слово "пляцок". Хотя в современном литературном языке оно считается диалектным, но во многих регионах, особенно в западных областях, его активно используют в повседневной речи.

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Языковеды говорят, что это слово происходит из польского языка. Любопытно, что значение лексемы может различаться в зависимости от региона. OBOZ.UA рассказывает, что такое "пляцок" и с чем его едят.

Слово "пляцок" чаще всего встречается на Галичине. Этимологический словарь определяет, что происходит от польского placek, что означает сладкий пирог или блин.

В зависимости от региона "пляцок" может означать разную выпечку. Например, в Киевской области так иногда называют бездрожжевой хлеб, на Волыни – блины.

Поэтому в украинской кухне это понятие приобрело более широкое значение и может означать:

сладкий пирог – чаще всего "пляцок" ассоциируется с многослойным тортом из лепешек, пропитанных кремом и начинкой;

сытный пирог – "пляцком" также могут называть сытный пирог с мясом, овощами или сыром;

другие изделия из теста – "пляцком" иногда называют блинчики, деруны или даже лепешки.

В традиционном понимании "пляцок" – это медовый, сливочный, фруктовый или ореховый пирог. Этот десерт похож на торт, прямоугольной формы. При подаче на стол "пляцок" нарезают квадратиками. Галицкие хозяйки всегда выпекают "пляцки" на свадьбу и разные религиозные праздники.

"Тертыми пляцками" в некоторых регионах называют деруны.

А вот в центральных областях "пляцком" иногда плоский бездрожжевой хлеб, по форме напоминающий "паляницю".

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