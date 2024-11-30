Что такое 'пак': значение колоритного украинского слова

Есть в украинском языке и интересное слово "пак". Обычно оно дополняет другие слова или выражения, придавая предложению новые смысловые оттенки.

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Кроме того, "пак" может иметь и собственное значение. Языковеды объяснили особенности употребления колоритного украинского слова.

В отдельном значении "пак" означает "возможно", "видимо", "вероятно".

Например:

Тут, пак, далеко ще їхати!

Чаще "пак" дополняет другие слова, благодаря чему можно выразить колебания, воспоминания или придать усиления значению.

Например:

Чи солила пак борщ, чи ні?

Про що пак ти мені говорив?

Оце пак надворі снігу випало!

Эксперты подсчитали, что в языковом корпусе "ГРАК" слово "пак" встречается 16093 раза в более миллиарда языковых единиц.

Чаще употребляют в следующих выражениях:

ще б пак;

чи то пак.

"Пак" имеет древние корни, ведь пришли к нам из праславянского языка.

По версии Этимологического словаря украинского языка, "пак" возник как форма ораkъ, ораkа – "обратно, наоборот". После того как "о" в начале исчезла, образовалось сокращение раkъ в значение "но", "ж", "опять".

Это слово часто употребляли классики литературы.

А нащо ти скликав у себе збори, не бувши християнином? Невже ж пак, щоб допомогти жінці? (Леся Українка).

Це ж вони, пак, були відстали від колони ще у Писарівці (Іван Багряний).

Дистанція між ними більшала, і бували дні, чи то пак, ночі, коли цап починав набувати обличчя філософа (Василь Земляк).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова не являются суржиком, как все думают, и что они означают.

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