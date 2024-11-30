Что такое "пак": значение колоритного украинского слова
Есть в украинском языке и интересное слово "пак". Обычно оно дополняет другие слова или выражения, придавая предложению новые смысловые оттенки.
Кроме того, "пак" может иметь и собственное значение. Языковеды объяснили особенности употребления колоритного украинского слова.
В отдельном значении "пак" означает "возможно", "видимо", "вероятно".
Например:
Тут, пак, далеко ще їхати!
Чаще "пак" дополняет другие слова, благодаря чему можно выразить колебания, воспоминания или придать усиления значению.
Например:
Чи солила пак борщ, чи ні?
Про що пак ти мені говорив?
Оце пак надворі снігу випало!
Эксперты подсчитали, что в языковом корпусе "ГРАК" слово "пак" встречается 16093 раза в более миллиарда языковых единиц.
Чаще употребляют в следующих выражениях:
- ще б пак;
- чи то пак.
"Пак" имеет древние корни, ведь пришли к нам из праславянского языка.
По версии Этимологического словаря украинского языка, "пак" возник как форма ораkъ, ораkа – "обратно, наоборот". После того как "о" в начале исчезла, образовалось сокращение раkъ в значение "но", "ж", "опять".
Это слово часто употребляли классики литературы.
А нащо ти скликав у себе збори, не бувши християнином? Невже ж пак, щоб допомогти жінці? (Леся Українка).
Це ж вони, пак, були відстали від колони ще у Писарівці (Іван Багряний).
Дистанція між ними більшала, і бували дні, чи то пак, ночі, коли цап починав набувати обличчя філософа (Василь Земляк).
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