Что такое 'лалохезия': значение редкого слова

Вспомните, когда вы в последний раз в сердцах, от страха или стресса использовали крепкое словцо. А вы знаете, что в украинском языке есть термин, описывающий такое поведение?

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Психологи используют в таких случаях термин "лалохезия". OBOZ.UA разбирался, что оно означает и действительно ли ругательства способны приносить облегчение.

Итак, само слово является заимствованием из греческого. Оно комбинирует в себе два корня: lalia – "язык" и chesis – "освобождение". В психологии термин "лалохезия" описывает практику облегчения эмоционального напряжения с помощью слов, в том числе бранных.

В прошлом году словарь украинского языка и сленга "Мислово" назвал лалохезию одним из главных слов 2024 в украинском языке. Причина ясна: из-за войны мы все сейчас живем в постоянном стрессе и ищем разные способы его облегчить. Употребление ругательств при этом можно назвать одним из наименее вредных.

Но помогает ли такая практика на самом деле? В 2010 году шутливую Шнобелевскую премию, которую вручают за "открытия, которые сперва заставляют нас посмеяться, а затем задуматься", в категории "Мир" получили исследователи университета из английского города Кил Ричард Стивенс, Джон Аткинс и Эндрю Кингстон. Их наградили "за подтверждение широко распространенного мнения о том, что брань облегчает боль".

Чтобы подтвердить это предположение, они заставили команду испытуемых погружать руки в ледяную воду. Когда тем становилось больно от холода, они должны были произносить какое-то слово – ругательное или нейтральное. Ученые же при этом фиксировали скорость их сердцебиения и потом опрашивали о субъективном уровне восприятия боли. Результаты были оформлены в полноценную научную работу и опубликованы в издании Neuro Report.

Оказалось, что ругательство действительно позволяло испытуемым лучше терпеть болевые ощущения. А еще увеличивало количество сердечных сокращений при этом. "Наблюдаемый эффект уменьшения боли (гипоалгезический) может возникать из-за того, что брань вызывает реакцию "бей или беги" и сводит на нет связь между страхом боли и восприятием боли", – говорится в краткой аннотации к научной работе.

Как рассказал изданию Healthline клинический психолог, доктор Рафаэль Антонио, ругательства могут давать реальное облегчение, когда мы чувствуем фрустрацию, с которой нам трудно справиться. Несколько крепких слов, произнесенных вслух, способны немедленно снизить градус сложных эмоций, которые мы испытываем.

Доктор Антонио также объяснил, что в ситуациях, когда мы ничего не можем сделать для решения своей проблемы, брань может стать единственным эффективным выходом. Она не подскажет выход из ситуации, однако даст короткую передышку, во время которой мы сбросим немного лишнего напряжения и успокоимся. Эта практика способна повысить нашу устойчивость перед потенциальными новыми неблагоприятными обстоятельствами, которые мы мало контролируем.

Но плохая новость для тех, кто часто употребляет брань в повседневной жизни. У тех, кто матерится постоянно, эффективность ругани в пиковых ситуациях снижается. Поэтому психологи рекомендуют использовать ее как инструмент для снятия стресса, а не заменять ею обычные слова или знаки препинания в предложениях.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку колоритной украинской брани, с которой стоит ознакомиться тем, кто хочет научиться мастерски использовать лалохезию как инструмент облегчения стресса.

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