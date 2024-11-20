Что такое 'каденция': слово имеет несколько значений

Слово "каденция" имеет интересное происхождение и разные значения, которые варьируются в зависимости от сферы использования. Оно пришло из итальянского языка, где "cadenza" означает завершение или падение, происходящее от латинского слова "cado" – "падать".

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Сначала этот термин употреблялся в музыке для обозначения завершающего аккорда или нотного оборота, закрывающего часть произведения, подсказывает Академический толковый словарь. Впоследствии значение слова расширилось и закрепилось в других областях, таких как политика и спорт.

Каденция, значение слова

В политике

Срок полномочий: каденция используется для обозначения фиксированного периода времени, в течение которого избранное лицо (президент, депутат, мэр и т.п.) может занимать свой пост. Это своеобразный "срок годности" для политика, по истечении которого проводятся новые выборы.

Ограничение пребывания в должности: каденция вводится для того, чтобы ограничить влияние одного человека на политическую жизнь страны и обеспечить ротацию властей.

Пример: "Президент Украины избирается сроком на пять лет. Это одна каденция."

В музыке

Завершающий звуковой оборот: в музыке каденция – это мелодичный или гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение, его часть или фразу. Он создает чувство завершенности и стойкости.

В классической музыке каденция может также означать импровизационную вставку, которую солист исполняет в концерте.

Пример: "Эта музыкальная композиция имеет очень красивую каденцию в конце".

В других областях

В некоторых контекстах каденция может означать цикл, период или этап. Например, каденция работы какого-нибудь механизма.

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