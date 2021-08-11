Ванга предсказывала Земле катаклизмы: топ-3 сбывшихся пророчества

Ровно 25 лет назад, 11 августа 1996 года, умерла Ванга – знаменитая жительница Болгарии, которой приписывают дар ясновидения. Первая слава к ней пришла еще в годы Второй мировой, когда по ее селению пошел слух, будто слепая женщина может определять местонахождение пропавших без вести военных.

На протяжении своей жизни она сделала немало предсказаний, и некоторые были довольно пугающими. Какие из них осуществились, читайте далее в OBOZREVATEL.

Слова о смерти Иосифа Сталина стали одним из известнейших предсказаний Ванги. За полгода до кончины генсека ЦК ВКП ясновидящая назвала точную дату, добавив, что "врата в мир иной откроются и для других правителей России".

За такое предсказание Вангу приговорили к десяти годам лишения свободы. Когда вождь СССР действительно умер, женщину освободили и оправдали.

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При этом слова о "других правителях" так и остались не разгаданы – по одной из версий, Ванга говорила о смерти Юрия Андропова, а по другой, – менее известных политических деятелей.

Крушение подлодки "Курск" со 118 людьми, произошедшее 12 августа 2000 года, потрясло весь мир и стало одной из крупнейших в истории подводного флота.

"На рубеже веков Курск окажется под водой. Весь мир будет оплакивать его", – сказала Ванга в 1980 году. Тогда мало кто поверил ей, считая, что провидица говорит о городе, а не о судне.

Произошедший в апреле 2010 года взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, США, привел к крупнейшему в истории разливу нефти в море и, соответственно, к колоссальным негативным последствиям для экосистемы залива.

"В Северной Америке случится большая катастрофа на воде, устроенная человеком", – так предсказывала Ванга катастрофу. Она говорила, что "вода во всем океане станет черной", подводные течения остановятся, а ветры принесут "сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода".

"Страх, страх! Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Волки завоют из куста и кровь невинная польется рекой", – эти слова, предвещающие взрыв в башнях-близнецах в Нью-Йорке, также приписывают Ванге.

11 сентября 2001 года террористы-смертники "Аль-Каиды" направили два пассажирских авиалайнера в башни Всемирного торгового центра. Третий был направлен в здание Пентагона, четвертый упал в поле. По количеству жертв теракт стал крупнейшим в истории – он унес жизни около 3 тысяч человек.

Отметим, ни одно из сбывшихся предсказаний Ванги не подтверждено документально, поэтому нельзя исключать того, что они могли быть ей приписаны задним числом. Более того, по свидетельствам людей, лично знавших провидицу, она никогда не предсказывала многих из указанных событий, а большинство таких сообщений являются мифами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванга якобы предсказывала пяти знакам зодиака беду в 2021 году. Она также указала на возможность избежать неприятностей.