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Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Алина Милсент
Общество
5 минут
465
Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, особенно если речь идет о выборе презентов для самых родных. В разгар праздничного сезона приятно отвлечься от ежедневных тревог и просто выбраться на шоппинг в поисках новогодних сюрпризов.

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OBOZ.UA предлагает варианты подарков для любимых, родных и друзей. Конечно, важно учитывать возраст, интересы и предпочтения того, кому назначен презент, но есть и универсальные варианты, которые с вероятностью понравятся родным.

Что подарить на Новый год маме

Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Выбор подарка для мамы на Новый год – это всегда приятная, но одновременно и ответственная задача, ведь хочется, чтобы подарок был не просто вещью, а выражением вашей любви, заботы и внимания.

Предлагаем несколько вариантов:

  • сертификат в салон красоты, массаж или SPA – иногда мамам сложно выделить время для себя и просто отдохнуть и расслабиться;
  • общий мастер-класс – выберите досуг, который будет интересен всей семье и проведите время вместе, например, на уроке гончарного искусства или создайте общую семейную картину;
  • фотосессия – универсальный и приятный подарок, который радует маму долгие годы.

Можно выбрать для мамы и практичные подарки:

  • кухонная техника – подумайте, что бы понадобилось маме на кухне: кофеварка, пароварка, блендер, гриль и т.п.;
  • теплый плед, набор постельного белья или другой текстиль для дома;
  • ароматические свечи или диффузор создадут праздничную атмосферу;
  • книга, электронная книга или планшет – если ваша мама любит читать, этот подарок будет очень кстати;
  • ювелирные украшения – если вы знаете вкусы вашей мамы, можете подобрать для нее красивое украшение: серьги, кулон, браслет или кольцо;
  • растение в горшке.

Подарки для здоровья и красоты

Можно подарить маме сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат. Обратите внимание на наборы уходовых средств – кремы, сыворотки или натуральную косметику.

Для здоровья можно выбрать фитнес-гаджеты, современный тонометр, удобный спортивный коврик или сертификат на здоровое питание – это может быть набор готовых блюд или консультация диетолога.

Что подарить на Новый год папу

Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Универсальные идеи:

  • набор инструментов;
  • качественные часы;
  • стильный кошелек;
  • кружка с подогревом или термочашка;
  • теплый плед или удобное кресло;
  • современные гаджеты, такие как смарт-часы, беспроводные наушники, внешний аккумулятор или электронная книга, могут пригодиться;
  • портативный аккумулятор или зарядное устройство;
  • для водителей подойдут всевозможные автомобильные аксессуары.

Если ваш папа имеет хобби, подарите ему что-нибудь, связанное с ним. Это может быть новый спиннинг для рыбака, набор для барбекю или инструмент для работы в саду.

Если папа любит качественный алкоголь, вы можете подарить ему бутылку виски, коньяка или вина.

Подарком может быть и подписка на стриминговый сервис, аудиокниги или онлайн-курсы, интересующие папу.

Что подарить на Новый год жене или девушке

Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Новый Год – отличная возможность проявить заботу и выразить чувство. Сначала рассмотрим романтические и оригинальные подарки:

  • ужин при свечах – создайте романтическую атмосферу дома, приготовьте любимые блюда или закажите еду из ресторана;
  • подарочный бокс – соберите все, что нравится любимой: любимые сладости, косметику, украшения или маленькие подарки;
  • маленькое путешествие по выходным, например, в загородный комплекс отдыха со СПА и бассейном.

В списке универсальных подарков:

  • мягкий плед, красивые подушки, постельное белье или полотенца сделают его дом еще более уютным;
  • ювелирные изделия или стильная бижутерия всегда будут уместны;
  • можно сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат;
  • нежные розы, пышный букет или экзотическая орхидея – цветы станут прекрасным дополнением к подарку;
  • сертификат на мастер-класс – это может быть мастер-класс по кулинарии, танцам, рисованию или любому другому хобби, которое интересует вашу любимую;
  • гаджеты, например, смарт-часы, беспроводные наушники или павербанк;
  • персонализированный подарок – это может быть украшение с гравировкой, портрет или другой уникальный подарок, фотокнига или альбом с вашими общими воспоминаниями.

Универсальные праздничные и символические подарки

В качестве дополнения к основному подарку или в качестве отдельного приятного сюрприза можно выбрать и символические новогодние презенты;

  • новогодний ящик со сладостями, чаем или кофе;
  • игрушка на елку с символическим значением;
  • именная открытка с теплыми пожеланиями.

Что подарить на Новый год парню или мужчине

Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Главное при выборе подарка – учесть интересы и увлечения. Подумайте, что вашему любимому действительно понравится, и выберите подарок, который доставит ему радость.

Практические подарки:

  • смарт-часы, беспроводные наушники или другие небольшие гаджеты;
  • планшет;
  • игровая приставка – для любителей видеоигр это будет отличным подарком;
  • портативная колонка позволит наслаждаться любимой музыкой в любом месте;
  • инструменты: мультитул, набор для ремонта или удобный органайзер;
  • термос или термокружка;
  • абонемент в фитнес-клуб – отличный стимул для ведения здорового образа жизни;
  • мангал или гриль;
  • рыболовные аксессуары;
  • автомобильные аксессуары;
  • рюкзак, туристический набор;
  • игровая мышь, клавиатура или сертификат на любимую игру;
  • ремень или портмоне из кожи или с персонализацией;
  • запонки или браслет;
  • массажная подушка: для расслабления после работы;
  • теплый плед или пижама для зимних вечеров.

Что подарить друзьям на Новый год

Выбор подарка для друзей на Новый год – это отличная возможность показать им, как вы их цените.

Варианты подарков:

  • сладости – это всегда приятный сюрприз, особенно если это что-то необычное или ручной работы;
  • настольные игры – вариант для компании, который поможет весело провести время.
  • термокружка или термобутылка – практичный подарок, который пригодится в повседневной жизни.
  • для любителей путешествий – скретч-карта мира, стильная сумка для путешествий или книга об интересных местах;
  • для гурманов – набор редких специй, чай или кофе или сертификат в любимый ресторан;
  • для любителей рукоделия – набор для вышивания, лепки или рисования;
  • для спортсменов – абонемент в спортзал, спортивный инвентарь или стильная спортивная одежда;
  • для меломанов – билеты на концерт любимой группы или набор виниловых пластинок;
  • персонализированные подарки – чашка с фотографией, гравировка на флешке или блокнот с именем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об универсальных подарках, которые понравятся всем женщинам.

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