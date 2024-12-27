Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей
Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, особенно если речь идет о выборе презентов для самых родных. В разгар праздничного сезона приятно отвлечься от ежедневных тревог и просто выбраться на шоппинг в поисках новогодних сюрпризов.
OBOZ.UA предлагает варианты подарков для любимых, родных и друзей. Конечно, важно учитывать возраст, интересы и предпочтения того, кому назначен презент, но есть и универсальные варианты, которые с вероятностью понравятся родным.
Что подарить на Новый год маме
Выбор подарка для мамы на Новый год – это всегда приятная, но одновременно и ответственная задача, ведь хочется, чтобы подарок был не просто вещью, а выражением вашей любви, заботы и внимания.
Предлагаем несколько вариантов:
- сертификат в салон красоты, массаж или SPA – иногда мамам сложно выделить время для себя и просто отдохнуть и расслабиться;
- общий мастер-класс – выберите досуг, который будет интересен всей семье и проведите время вместе, например, на уроке гончарного искусства или создайте общую семейную картину;
- фотосессия – универсальный и приятный подарок, который радует маму долгие годы.
Можно выбрать для мамы и практичные подарки:
- кухонная техника – подумайте, что бы понадобилось маме на кухне: кофеварка, пароварка, блендер, гриль и т.п.;
- теплый плед, набор постельного белья или другой текстиль для дома;
- ароматические свечи или диффузор создадут праздничную атмосферу;
- книга, электронная книга или планшет – если ваша мама любит читать, этот подарок будет очень кстати;
- ювелирные украшения – если вы знаете вкусы вашей мамы, можете подобрать для нее красивое украшение: серьги, кулон, браслет или кольцо;
- растение в горшке.
Подарки для здоровья и красоты
Можно подарить маме сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат. Обратите внимание на наборы уходовых средств – кремы, сыворотки или натуральную косметику.
Для здоровья можно выбрать фитнес-гаджеты, современный тонометр, удобный спортивный коврик или сертификат на здоровое питание – это может быть набор готовых блюд или консультация диетолога.
Что подарить на Новый год папу
Универсальные идеи:
- набор инструментов;
- качественные часы;
- стильный кошелек;
- кружка с подогревом или термочашка;
- теплый плед или удобное кресло;
- современные гаджеты, такие как смарт-часы, беспроводные наушники, внешний аккумулятор или электронная книга, могут пригодиться;
- портативный аккумулятор или зарядное устройство;
- для водителей подойдут всевозможные автомобильные аксессуары.
Если ваш папа имеет хобби, подарите ему что-нибудь, связанное с ним. Это может быть новый спиннинг для рыбака, набор для барбекю или инструмент для работы в саду.
Если папа любит качественный алкоголь, вы можете подарить ему бутылку виски, коньяка или вина.
Подарком может быть и подписка на стриминговый сервис, аудиокниги или онлайн-курсы, интересующие папу.
Что подарить на Новый год жене или девушке
Новый Год – отличная возможность проявить заботу и выразить чувство. Сначала рассмотрим романтические и оригинальные подарки:
- ужин при свечах – создайте романтическую атмосферу дома, приготовьте любимые блюда или закажите еду из ресторана;
- подарочный бокс – соберите все, что нравится любимой: любимые сладости, косметику, украшения или маленькие подарки;
- маленькое путешествие по выходным, например, в загородный комплекс отдыха со СПА и бассейном.
В списке универсальных подарков:
- мягкий плед, красивые подушки, постельное белье или полотенца сделают его дом еще более уютным;
- ювелирные изделия или стильная бижутерия всегда будут уместны;
- можно сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат;
- нежные розы, пышный букет или экзотическая орхидея – цветы станут прекрасным дополнением к подарку;
- сертификат на мастер-класс – это может быть мастер-класс по кулинарии, танцам, рисованию или любому другому хобби, которое интересует вашу любимую;
- гаджеты, например, смарт-часы, беспроводные наушники или павербанк;
- персонализированный подарок – это может быть украшение с гравировкой, портрет или другой уникальный подарок, фотокнига или альбом с вашими общими воспоминаниями.
Универсальные праздничные и символические подарки
В качестве дополнения к основному подарку или в качестве отдельного приятного сюрприза можно выбрать и символические новогодние презенты;
- новогодний ящик со сладостями, чаем или кофе;
- игрушка на елку с символическим значением;
- именная открытка с теплыми пожеланиями.
Что подарить на Новый год парню или мужчине
Главное при выборе подарка – учесть интересы и увлечения. Подумайте, что вашему любимому действительно понравится, и выберите подарок, который доставит ему радость.
Практические подарки:
- смарт-часы, беспроводные наушники или другие небольшие гаджеты;
- планшет;
- игровая приставка – для любителей видеоигр это будет отличным подарком;
- портативная колонка позволит наслаждаться любимой музыкой в любом месте;
- инструменты: мультитул, набор для ремонта или удобный органайзер;
- термос или термокружка;
- абонемент в фитнес-клуб – отличный стимул для ведения здорового образа жизни;
- мангал или гриль;
- рыболовные аксессуары;
- автомобильные аксессуары;
- рюкзак, туристический набор;
- игровая мышь, клавиатура или сертификат на любимую игру;
- ремень или портмоне из кожи или с персонализацией;
- запонки или браслет;
- массажная подушка: для расслабления после работы;
- теплый плед или пижама для зимних вечеров.
Что подарить друзьям на Новый год
Выбор подарка для друзей на Новый год – это отличная возможность показать им, как вы их цените.
Варианты подарков:
- сладости – это всегда приятный сюрприз, особенно если это что-то необычное или ручной работы;
- настольные игры – вариант для компании, который поможет весело провести время.
- термокружка или термобутылка – практичный подарок, который пригодится в повседневной жизни.
- для любителей путешествий – скретч-карта мира, стильная сумка для путешествий или книга об интересных местах;
- для гурманов – набор редких специй, чай или кофе или сертификат в любимый ресторан;
- для любителей рукоделия – набор для вышивания, лепки или рисования;
- для спортсменов – абонемент в спортзал, спортивный инвентарь или стильная спортивная одежда;
- для меломанов – билеты на концерт любимой группы или набор виниловых пластинок;
- персонализированные подарки – чашка с фотографией, гравировка на флешке или блокнот с именем.
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