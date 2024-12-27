Что подарить на Новый год: универсальные варианты для любимых, родных и друзей

Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, особенно если речь идет о выборе презентов для самых родных. В разгар праздничного сезона приятно отвлечься от ежедневных тревог и просто выбраться на шоппинг в поисках новогодних сюрпризов.

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OBOZ.UA предлагает варианты подарков для любимых, родных и друзей. Конечно, важно учитывать возраст, интересы и предпочтения того, кому назначен презент, но есть и универсальные варианты, которые с вероятностью понравятся родным.

Что подарить на Новый год маме

Выбор подарка для мамы на Новый год – это всегда приятная, но одновременно и ответственная задача, ведь хочется, чтобы подарок был не просто вещью, а выражением вашей любви, заботы и внимания.

Предлагаем несколько вариантов:

сертификат в салон красоты, массаж или SPA – иногда мамам сложно выделить время для себя и просто отдохнуть и расслабиться;

общий мастер-класс – выберите досуг, который будет интересен всей семье и проведите время вместе, например, на уроке гончарного искусства или создайте общую семейную картину;

фотосессия – универсальный и приятный подарок, который радует маму долгие годы.

Можно выбрать для мамы и практичные подарки:

кухонная техника – подумайте, что бы понадобилось маме на кухне: кофеварка, пароварка, блендер, гриль и т.п.;

теплый плед, набор постельного белья или другой текстиль для дома;

ароматические свечи или диффузор создадут праздничную атмосферу;

книга, электронная книга или планшет – если ваша мама любит читать, этот подарок будет очень кстати;

ювелирные украшения – если вы знаете вкусы вашей мамы, можете подобрать для нее красивое украшение: серьги, кулон, браслет или кольцо;

растение в горшке.

Подарки для здоровья и красоты

Можно подарить маме сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат. Обратите внимание на наборы уходовых средств – кремы, сыворотки или натуральную косметику.

Для здоровья можно выбрать фитнес-гаджеты, современный тонометр, удобный спортивный коврик или сертификат на здоровое питание – это может быть набор готовых блюд или консультация диетолога.

Что подарить на Новый год папу

Универсальные идеи:

набор инструментов;

качественные часы;

стильный кошелек;

кружка с подогревом или термочашка;

теплый плед или удобное кресло;

современные гаджеты, такие как смарт-часы, беспроводные наушники, внешний аккумулятор или электронная книга, могут пригодиться;

портативный аккумулятор или зарядное устройство;

для водителей подойдут всевозможные автомобильные аксессуары.

Если ваш папа имеет хобби, подарите ему что-нибудь, связанное с ним. Это может быть новый спиннинг для рыбака, набор для барбекю или инструмент для работы в саду.

Если папа любит качественный алкоголь, вы можете подарить ему бутылку виски, коньяка или вина.

Подарком может быть и подписка на стриминговый сервис, аудиокниги или онлайн-курсы, интересующие папу.

Что подарить на Новый год жене или девушке

Новый Год – отличная возможность проявить заботу и выразить чувство. Сначала рассмотрим романтические и оригинальные подарки:

ужин при свечах – создайте романтическую атмосферу дома, приготовьте любимые блюда или закажите еду из ресторана;

подарочный бокс – соберите все, что нравится любимой: любимые сладости, косметику, украшения или маленькие подарки;

маленькое путешествие по выходным, например, в загородный комплекс отдыха со СПА и бассейном.

В списке универсальных подарков:

мягкий плед, красивые подушки, постельное белье или полотенца сделают его дом еще более уютным;

ювелирные изделия или стильная бижутерия всегда будут уместны;

можно сертификат в магазин косметики или подобрать для нее новый аромат;

нежные розы, пышный букет или экзотическая орхидея – цветы станут прекрасным дополнением к подарку;

сертификат на мастер-класс – это может быть мастер-класс по кулинарии, танцам, рисованию или любому другому хобби, которое интересует вашу любимую;

гаджеты, например, смарт-часы, беспроводные наушники или павербанк;

персонализированный подарок – это может быть украшение с гравировкой, портрет или другой уникальный подарок, фотокнига или альбом с вашими общими воспоминаниями.

Универсальные праздничные и символические подарки

В качестве дополнения к основному подарку или в качестве отдельного приятного сюрприза можно выбрать и символические новогодние презенты;

новогодний ящик со сладостями, чаем или кофе;

игрушка на елку с символическим значением;

именная открытка с теплыми пожеланиями.

Что подарить на Новый год парню или мужчине

Главное при выборе подарка – учесть интересы и увлечения. Подумайте, что вашему любимому действительно понравится, и выберите подарок, который доставит ему радость.

Практические подарки:

смарт-часы, беспроводные наушники или другие небольшие гаджеты;

планшет;

игровая приставка – для любителей видеоигр это будет отличным подарком;

портативная колонка позволит наслаждаться любимой музыкой в любом месте;

инструменты: мультитул, набор для ремонта или удобный органайзер;

термос или термокружка;

абонемент в фитнес-клуб – отличный стимул для ведения здорового образа жизни;

мангал или гриль;

рыболовные аксессуары;

автомобильные аксессуары;

рюкзак, туристический набор;

игровая мышь, клавиатура или сертификат на любимую игру;

ремень или портмоне из кожи или с персонализацией;

запонки или браслет;

массажная подушка: для расслабления после работы;

теплый плед или пижама для зимних вечеров.

Что подарить друзьям на Новый год

Выбор подарка для друзей на Новый год – это отличная возможность показать им, как вы их цените.

Варианты подарков:

сладости – это всегда приятный сюрприз, особенно если это что-то необычное или ручной работы;

настольные игры – вариант для компании, который поможет весело провести время.

термокружка или термобутылка – практичный подарок, который пригодится в повседневной жизни.

для любителей путешествий – скретч-карта мира, стильная сумка для путешествий или книга об интересных местах;

для гурманов – набор редких специй, чай или кофе или сертификат в любимый ресторан;

для любителей рукоделия – набор для вышивания, лепки или рисования;

для спортсменов – абонемент в спортзал, спортивный инвентарь или стильная спортивная одежда;

для меломанов – билеты на концерт любимой группы или набор виниловых пластинок;

персонализированные подарки – чашка с фотографией, гравировка на флешке или блокнот с именем.

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