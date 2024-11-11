Можно ли говорить на украинском "здрастуйте": объяснение
Богатство украинского языка заключается, в частности, в большом количестве разных формул вежливости. Например, мы можем здороваться формальным и неформальным образом, используя при этом целые словесные конструкции или одно простое восклицание.
Однако одно слово может вызывать сомнения относительно того, уместно ли его использовать. Речь идет о "здрастуйте". Многим говорящим оно кажется неуместным, ведь очень похож на русского "здравствуйте". OBOZ.UA разбирался, является ли это слово русизмом.
Прежде всего, обратимся к словарям. Они формулировку "здрастуйте" фиксируют. Так Толковый словарь украинского языка объясняет глагол "здрастувати", как устаревшее пожелание быть живым и здоровым, приветствие при встрече или восклицание, выражающее удивление. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что это слово нашему языку вполне присуще.
Относительно его сходства с российским "здравствуйте", участники интернет-форума Ukrainian Language объясняют это общим происхождением. Оба языка, как и большинство восточноевропейских языков, берут свои истоки в праславянском, а значит определенное сходство между ними неизбежно. Украинское "здрастуйте" и русское "здравствуйте" произошли от одного и того же пожелания встречному здоровья и прижились в обоих языках. В частности, украинскую версию можно встретить в произведениях Панаса Мирного, Пантелеймона Кулиша, Александра Довженко, Олеся Гончара, Ивана Багряного, Павла Загребельного и других писателей.
Если же формулировка "здрастуйте" все еще вызывает у вас сомнения, вы можете оставить ее для использования в неформальных ситуациях. Словарь синонимов украинского языка предлагает немалый выбор вариантов приветствия на все случаи жизни:
- добрий день (доброго дня реже);
- добридень;
- вітаю;
- доброго здоров'я (здоров'ячка);
- здоров (був);
- здорові були (здоровенькі були);
- привіт;
- салют;
- помагайбі;
- доброго ранку (добрий ранок реже);
- добрий вечір;
- добривечір.
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