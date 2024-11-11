Можно ли говорить на украинском 'здрастуйте': объяснение

Богатство украинского языка заключается, в частности, в большом количестве разных формул вежливости. Например, мы можем здороваться формальным и неформальным образом, используя при этом целые словесные конструкции или одно простое восклицание.

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Однако одно слово может вызывать сомнения относительно того, уместно ли его использовать. Речь идет о "здрастуйте". Многим говорящим оно кажется неуместным, ведь очень похож на русского "здравствуйте". OBOZ.UA разбирался, является ли это слово русизмом.

Прежде всего, обратимся к словарям. Они формулировку "здрастуйте" фиксируют. Так Толковый словарь украинского языка объясняет глагол "здрастувати", как устаревшее пожелание быть живым и здоровым, приветствие при встрече или восклицание, выражающее удивление. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что это слово нашему языку вполне присуще.

Относительно его сходства с российским "здравствуйте", участники интернет-форума Ukrainian Language объясняют это общим происхождением. Оба языка, как и большинство восточноевропейских языков, берут свои истоки в праславянском, а значит определенное сходство между ними неизбежно. Украинское "здрастуйте" и русское "здравствуйте" произошли от одного и того же пожелания встречному здоровья и прижились в обоих языках. В частности, украинскую версию можно встретить в произведениях Панаса Мирного, Пантелеймона Кулиша, Александра Довженко, Олеся Гончара, Ивана Багряного, Павла Загребельного и других писателей.

Если же формулировка "здрастуйте" все еще вызывает у вас сомнения, вы можете оставить ее для использования в неформальных ситуациях. Словарь синонимов украинского языка предлагает немалый выбор вариантов приветствия на все случаи жизни:

добрий день (доброго дня реже);

добридень;

вітаю;

доброго здоров'я (здоров'ячка);

здоров (був);

здорові були (здоровенькі були);

привіт;

салют;

помагайбі;

доброго ранку (добрий ранок реже);

добрий вечір;

добривечір.

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