Что означает забрасывание кроссовок на провода: названы неожиданные версии

Часто на улицах города можно увидеть висящие на проводах кроссовки. Некоторые могут считать это хулиганством, что не совсем так, поскольку объясняется целым рядом причин.

Основные версии забрасывания кроссовок на провода собрало издание Sneakers News. Отмечается, что такой ритуал называется "шуфити" – симбиоз английских слов "обувь" и "граффити". Традиция берет свое начало в США и может означать следующее:

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Место распространения наркотиков . К тому же стиль и цвет обуви помогает определять, что именно здесь продают.

Место гибели человека .

Контроль территории конкретными группировками . Причем, чем больше висит обувь, тем больше бандитизма на этой территории.

"Черный квартал", где темнокожие жители отбирали у светлокожих обувь и отправляли на провода. Это было определенным показателем собственности на территории.

Из менее преступных версий традиции называют следующие:

"Похороны кроссовок" – особый ритуал у темнокожих американцев, поскольку они относятся с большим уважением к своим кроссовкам. Поэтому, заносив свою обувь до дыр, они забрасывают их на провода – пусть любуется весь квартал.

Окончание обучения в учебном заведении или службы в армии.

Победа или поражение – спортивные команды совершают такой ритуал после матча.

Но иногда все же это может быть обычным хулиганством, а именно:

Попытка извлечь цветной металл из кабелей линий электропередач , когда кроссовки забрасывали для создания короткого замыкания.

Салют . Точнее, то самое искрометное короткое замыкание, но без попытки кражи.

Просто попытка повторить западный образ гетто-районов из фильмов.

Напомним, ранее наше издание собрало 10 вечно актуальных пар обуви на теплые и холодные сезоны. Они понравятся как любительницам изысканных образов с каблуками, так и поклонницам лаконической практичности, это стратегический набор обуви, который никогда не выходит из моды. Среди них и кроссовки. В частности, долго не потеряют свою актуальность такие модели, как: 512 New Balance, Air Max 97, Cortez от Nike, Pump или Classic Leather от Reebok, Superstar, Stan Smith или Gazelle от Adidas, LT Spirit Elite от Lacoste.

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