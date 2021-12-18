Дизайнеры представили кроссовки на каблуке: как они выглядят. Фото

Популярный американский производитель спортивной одежды и обуви Nike представил кроссовки на каблуке. Обувь была выполнена на основе футбольных бутс Nike Premier в коллаборации с брендом COMME des GARÇONS.

Одна пара таких кроссовок продавалась по цене почти 630 долларов, пишет Hypebae. Отметим, что дизайнером выступил Рея Кавакубо (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

К слову, в основе таких кроссовок, которые были впервые выпущены в 1992 году, уменьшенные шипы и упрощенная форма бутсов, на которых чередуются галочки, с логотипами Nike и CdG на задней части.

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Главной их изюминкой является каблук, напоминающий шипы классической обуви для футбола. Кроссовки представлены в бежевом и чёрном цветах, и выполнены из гладкой кожи.

Отмечается, что они отлично подходят на сезоны осени и зимы.

Обувь появилась на Dover Street Market и моментально распродалась. Кроме того, такая модель появятся и в физических магазинах по всему миру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети раскрыли секрет дополнительных дырок на кроссовках. Оказалось, что у них есть специальная функция, которая может уберечь ноги от мозолей и натертостей.