Раскрыт секрет дополнительных дырок на кроссовках. Видео

Американский спортсмен рассказал, для чего производители кроссовок создают лишние отверстия на обуви. Оказалось, что у них есть специальная функция, которая может уберечь ноги от мозолей и натертостей.

Не все любители кроссовок, кедов и другой обуви на шнуровках знают о подлинном назначении двух отверстий вверху. Однако опытный спортсмен на видео в YouTubе рассказал, для чего нужно выбирать обувь именно с этими дырочками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Дело в том, что ноги во время ходьбы или бега страдают от натертостей. Если обувь плохо сидит, можно заработать даже мозоли.

Чтобы избежать неприятных последствий, шнуровки нужно завязывать пользуясь отверстиями. Вместо того чтобы оставлять кеды болтатся на стопе, стоит зафиксировать голенестоп.

Для этого два конца шнуровки продеваются в дополнительные дырочки и крепко затягиваются.

Эксперт рассказал, что таким образом нога надежно фиксируется в обуви, потому даже после долгого забега не возникнут неприятные ощущения.

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