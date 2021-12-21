10 пар обуви, которые никогда не выйдут из моды

Сложно угнаться за обувными трендами, когда в каждом новом сезоне появляются более стильные модели туфлей, босоножек или ботинок, которыми срочно необходимо пополнить свой гардероб. Чтобы не тратить на них всю зарплату, важно иметь стратегический набор обуви, который никогда не выходит из моды.

OBOZREVATEL собрал 10 вечно актуальных пар на теплые и холодные сезоны. Они понравятся как любительницам изысканных образов с каблуком, так и сторонницам лаконичной практичности.

1. Туфли-лодочки

Если на вашей обувной полке еще не стоит пара лодочек, то нужно безотлагательно исправлять эту оплошность. Такие туфли с немного вытянутым носком, без танкеток и платформ, на тонком или среднем каблуке никогда не выйдут из моды. Позаботьтесь о собственном удобстве, тщательно выбрав колодку для своего подъема ноги. Чтобы не прогадать, берите черные или бежевые туфли. Однако никто не запрещает экспериментировать с яркими цветами и животными принтами.

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2. Босоножки с ремешком вокруг щиколотки

Модницы ждут лета, потому что наконец-то можно "летать" по городу в любимых босоножках. Чтобы не покупать каждый июнь новые, обратите внимание на модель с ремешком вокруг щиколотки – такая будет актуальна всегда. К тому же, это самый удобный вариант. Высота и ширина каблука выбирается индивидуально. Главное, чтобы вам было максимально комфортно.

3. Мужские ботинки

Забираем из мужского гардероба все самое интересное. Если говорить об обуви, то это оксфорды и дерби. Носить их можно и под брюки, и под джинсы, и под юбки с платьями. Желательно избегать сильно высокой и массивной подошвы, а предпочтение отдать необычной фактуре.

4. Лоферы и мокасины

Они тоже пришли к нам из мужского гардероба, однако отличаются от предыдущих моделей отсутствием шнурков и прочих заклепок. Они добавят образу сдержанности, а своих обладателей покорят мягкой подошвой.

5. Кроссовки

Мы их любим, мы без них не можем, мы готовы тратить на них все до последней копейки. А как иначе? Каждый сезон появляются новые трендовые пары от спортивных брендов. Во-первых, обязательно запаситесь белыми кроссовками. Во-вторых, запишите модели, которые еще долго не потеряют свою актуальность: 512 New Balance, Air Max 97, Cortez от Nike, Pump или Classic Leather от Reebok, Superstar, Stan Smith или Gazelle от Adidas, LT Spirit Elite от Lacoste.

6. Ботильоны

С наступлением холодов ботильоны с голенищем, доходящим до щиколотки, со скошенным краем и глубоким декольте становятся вашими верными друзьями. Дамы невысокого роста, не бойтесь, что будете казаться визуально ниже – правильно подобранная обувь сделает вас только выше.

7. Грубые ботинки

Вот уже много лет, выбирая между женственными ботфортами и грубыми байкерскими ботинками, большинство девушек отдает предпочтение второму. Массивной подошвы для истинных бунтарок много не бывает. Выбирайте обувь в стиле культовой серии Dr. Martens от фирмы AirWair Ltd.

8. Челси

Популярные в этом году – актуальные всегда. Их часто называют "ботинками для ленивых" из-за отсутствия молнии или шнурков и простоты в носке. В этом сезоне многие модницы приобрели грубые челси на массивной подошве, однако из моды никогда не выйдут более женственные модели этих невысоких сапог. Обратите внимание на челси на невысоком устойчивом каблуке.

9. Казаки

Ковбойские ботинки эффектно ворвались в модные тренды этого года. Однако стилисты уверены, что этнические мотивы этих сапожек вне времени, поэтому смело можно пополнять ими свой гардероб.

10. Резиновые сапоги

Закрывают десятку вечно модной обуви... Резиновые сапоги? Совершенно верно! Англичанки в восторге от высоких моделей минималистичного дизайна. Они спасают в дождливую погоду, помогая выглядеть уверенно и элегантно.

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