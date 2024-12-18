Что означает украинское слово 'нівроку', и когда его вообще не стоит употреблять

Среди многообразия украинского языка есть множество благозвучных лексем, имеющих несколько значений. Важно пополнять лексический запас интересными словами и меткими фразеологизмами.

Видео дня

Например, многие слышали слово "нівроку". Языковеды рассказали об особенностях его употребления и использования.

"Нівроку" – это наречие, которое чаще всего употребляют в значении "ничего себе, неплохо, так, как надо". Это самое распространенное значение. Когда мы говорим, что нечто есть"нівроку", то имеем в виду, что это достаточно хорошо, отвечает нашим ожиданиям или даже превосходит их.

Например:

"Як ся маєте?" – "Дякую, нівроку".

Урожай цьогоріч видався нівроку.

Дочка у вдови Василихи виросла нівроку – від хлопців немає проходу.

Также "нівроку" употребляют в значении "больше чем надо", в случаях, когда чего-то слишком много или что-то слишком велико.

Например:

У залі засідань зібралося нівроку людей, ніде й яблуку було впасти.

"Оце ти, Іванку, нівроку грибів у лісі знайшов", – радів дід.

Свиня на доброму харчуванні виросла нівроку, у хліві й місця стало мало.

Иногда "нівроку" употребляется в значении вставного слова и используется для выражения пожелания не принести горя, не сглазить своими словами. В таком случае вставная конструкция выделяется запятыми.

Після тривалої хвороби Петрові, нівроку, трохи покращало.

Їсть ваш син, нівроку, за двох – усім би дітям такий апетит мати.

Языковеды подчеркнули, что эта лексема имеет определенные стилистические ограничения. Ее можно использовать в разговорном или художественном стиле, а вот в официально-деловом или научном она будет неуместна.

Следовательно, "нівроку" – это слово, которое может иметь разные оттенки значений в зависимости от контекста. Оно придает нашему языку выразительности и создает нужные акценты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как интересно назвать украинским шампанское.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.