Что означает 'сигма': объяснение популярного молодежного слова

Язык находится в постоянном развитии и обновлении. Особенно активно пополняется новыми лексемами молодежный сленг. Здесь чувствуется влияние английского и геймерских терминов.

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В последнее время популярность набирает слово "сигма". OBOZ.UA разбирался, что это значит.

"Сигма" в молодежном сленге

В социальных сетях начали активно использовать новый тренд – "сигма". Его употребляют для характеристики тех, кто имеет непомерные амбиции, игнорируют социальные нормы – воплощение некоего "альфа-самца".

Одним из примеров "сигмы" является персонаж Патрика Бейтмана из фильма "Американский психопат" – именно его образ часто используют в мемах, олицетворяющих эту идею.

"Сигмам" не нужно одобрение окружения. Они безапелляционно уверены в своих действиях.

Следует отметить, что в украинском языке есть слово, которое может передать подобное значение – "цабе". Это уверенный и самодостаточный человек, независимый в своих решениях и действиях.

Другие значения слова "сигма"

Сигма имеет несколько значений в зависимости от контекста.

Вот некоторые из самых распространенных:

Буква: сигма (Σ, σ) – это 18-я буква греческого алфавита.

Числовое значение: в системе греческих чисел σ соответствует числу 200.

В статистике сигма обычно используется для обозначения стандартного отклонения, показывающего, насколько сильно данные отклоняются от среднего значения.

Астрономия: обозначает звезду, как правило, восемнадцатую по яркости в созвездии (обозначение Байера).

Сигма в математике используется для вычисления сумм.

В эпоху соцсетей и глобализации молодежный языковой сленг развивается небывалыми темпами. Только старшее поколение привыкло использовать слова "кринж" и "вайб", как в широком употреблении появились какие-то "скуфы" и "чиназесы". Что означают эти слова – читайте в материале.

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