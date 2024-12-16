Не суржик: пять слов, которые ошибочно считают русскими

Совершенствовать свой украинский язык – это, в том числе, постепенно избавляться от проявлений суржика. Однако всегда ли слова, которые кажутся нам русскими, таковы на самом деле?

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Блог "Проєкт Р.І.Д." составил новую подборку лексем, от которых не стоит избавляться. Все они пришли из праславянского и вполне присущи украинскому языку.

Моргати

Это слово произошло от праславянского *mbrgati, то есть "моргать, мигать; меркнуть". Оно связано с древним словом, обозначающим мрак. А также родствен с индоевропейским mer (*merk-) – "мигать, блестеть". Поэтому вместе с глаголом "кліпати" можно также употреблять и "моргати".

Пример употребления – фразеологизм "І вусом не моргнути".

Ум

Происхождение этого слова связывается с праславянским umъ. В нем корень u- означает "воспринимать органами чувств, понимать".

Пример употребления – ум за розум заходить.

Путь

Слово имеет праиндоевропейское происхождение и выводится от слова pont- "дорога, брод, мост", связанное чередованием гласных с pent- "ступать, уходить". В праславянский попало в виде pǫtь. Примечательно, что в украинском языке слово "путь" имеет женский род.

Пример употребления – наставити на вірну путь.

Тьма

В праславянском языке слово имело форму tьma. И значило не только отсутствие света. Так говорили также о большом количестве чего-либо. Также это слово использовалось как числительное и означало 10 000.

Пример употребления – "тьма тьмуща", то есть очень много.

Тупик

Происхождение слова выводят от tǫpъ "тупой". Хотя общепринятой этимологии у этого существительного нет.

Пример употребления – зайти в тупик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о другой пятерке слов, которые не являются суржиком и их можно использовать в украинском языке.

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