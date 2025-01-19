Что означает 'шквиря'? Объяснение зимнего украинского слова

Среди многообразия украинского языка есть слова, значение которых мало кто знает. Например, для описания сильной зимней непогоды часто используют колоритные диалектные лексемы.

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Языковед Ольга Багний рассказала об интересном слове "шквиря". Им можно заменить русскую кальку "вьюга".

"Шквиря" – это характерное украинское слово, имеющее несколько значений.

Так говорят о:

снежной метели – явлении, когда ветер поднимает снег с земли, создавая непроглядную белую вьюгу;

сильном ветере со снегом, обычно сопровождающимся метелью и усложняющим движение;

в целом о любых неблагоприятных погодных условий зимой.

Хотя чаще всего это слово связывают именно со снегом и ветром, оно может использоваться и для описания сильного мороза, гололеда и т.д.

"Шквиря" – слово очень образное. Оно передает ощущение безудержного, бурного движения снега, похожего на вихрь или круговорот. Также оно может ассоциироваться со звуками зимней непогоды: свистом ветра, скрипом снега под ногами.

Например:

У полі така шквиря, що й їхати не можна, не то йти (Борис Грінченко).

Погасне степ, побуріє, злиняє, осінь роздягне посадки, шквиря-завійниця покотить мряку полями, хуга засвистить поземкою по .. вкритім ожеледдю степовім океані (Олесь Гончар)

Есть несколько синонимов к слову "шквиря":

хуртовина;

хурделиця;

метіль;

заметіль.

Кстати, украинские названия месяцев сложились исторически. Они отражают особенности природы, сельскохозяйственных работ и народных обычаев. Январь, как первый месяц года, имеет богатую историю названий, каждое из которых отражает особенности этого холодного периода года. Как в древности называли второй месяц зимы – читайте в материале.

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