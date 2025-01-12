Что такое 'січко' и 'сніжень': ответ многих удивит

Украинские названия месяцев сложились исторически. Они отражают особенности природы, сельскохозяйственных работ и народных обычаев. Январь как первый месяц года имеет богатую историю названий, каждое из которых отражает особенности этого холодного периода года и наблюдение наших предков за природой.

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Языковед Ольга Багний рассказала, какие названия месяц январь имел в древности. Интересно, что в разных регионах Украины могли существовать свои местные названия месяцев, связанные с особенностями традиций, обычаев и погоды.

Современное название "січень" берет начало от традиции, связанной с вырубкой (просечением, высечкой) лесов. Сечение (просека или вырубка) проводилась издавна именно в то время, что приходилось на современный месяц "січень".

Также есть версия, что слово "січень" этимологически связано с понятием сильный (секущий) мороз.

Раньше "січень" имел другие названия:

січко;

сніжень;

просинець (від просині – частини чистого неба в міжхмар’ї).

Кстати, месяц "лютий" отвечает своим значением сильным морозам. Раньше слово имело форму "лютень", которая даже в словарях XIX – начале XX ст. фиксируется первой параллельно с названием "лютий".

Название "грудень", говорят языковеды, происходит от существительного грудка или комок. Это было время непроездных дорог, когда земля после осенних дождей превращалась в комки. Наши предки имели и другое название этого месяца – "студень". О колоритных и малоизвестных вариантах – читайте в материале.

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