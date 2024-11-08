Что обязательно нужно сделать 8 ноября: астропрогноз

В пятницу, 8 ноября, длится 7 лунный день. Луна находится в знаке Козерога, Солнце – Скорпиона.

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Как рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, сегодня большое влияние на день окажет его число – восьмерка. По ее словам, восьмерка представляет Сатурн, который в восточной астрологии называется Шани Дэв. При этом слово "шани" с языка хинди переводится как "медленно". Влияние планета оказывает медленное, но радикальное.

По словам Иситы Гая, человек, не выучивший свои жизненные уроки, под влиянием Сатурна может потерять все – сначала деньги, потом друзей, связи, семью, а затем здоровье. И может лишиться даже жизни. "Поэтому Сатурн это планета, которую нужно уважать больше всего и понимать, что это самый большой учитель в нашей жизни", – сказала астролог.

Она также напомнила, что каждое восьмое число каждого месяца у человека выпадает шанс полностью измениться. "Каждое правильное действие, оно имеет 1000 баллов, и каждое неправильное действие в этот день имеет минус 1000 баллов. Поэтому очень важно в этот день помогать другим, служить, отдавать", – сказала Исита Гая.

Полезными практиками дня она назвала медитацию на восходе солнца, кормление птиц на улице, посещение родственников или пожилых знакомых, чтобы приготовить им что-нибудь вкусное или принести подарки. "Любое хорошее действие в этот день засчитается вам большим плюсом вашей кармы", – добавила астролог.

Исита Гая также посоветовала обратить внимание, что 8 ноября является Международным днем без wi-fi, когда людям советуют отложить гаджеты. "Я бы советовала наслаждаться жизнью без телефона. Она прекрасна когда нет телефона. Вы можете гулять, вы можете общаться с вашими друзьями, вы можете что-то делать своими руками, вы можете что-то готовить, вы можете уехать в красивый город", – сказала она. Астролог также посоветовала собрать близких людей у костра или посвятить время практике медитации на огонь. "Если у вас есть возможность действительно сделать за городом огонь и посидеть у огня, это очень хорошо вас почистит. Если нет такой возможности, свечи – медитации со свечами я всегда рекомендую, они помогают. Поэтому да энергия этого дня – это день-портал и мы можем перейти в лучшую версию себя в этот день", – объяснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 8 ноября для всех знаков.

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