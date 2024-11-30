Что нужно сделать 30 ноября: астропрогноз от Иситы Гаи

Последний день ноября принесет много важных осознаний для всех знаков зодиака. Это время обновления, перезагрузки и перехода на более светлый период.

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Тарологиня и астрологиня Исита Гая в интервью OBOZ.UA подчеркнула, что стоит подвести итоги и поблагодарить за все положительные события. А негатив и трудности следует воспринимать как необходимые жизненные уроки, без которых невозможно движение вперед.

Суббота, 30 ноября – время итогов, завершения, трансформации. Астрологиня советует посвятить этот день благодарности.

"Поблагодарите все события, которые произошли в течение месяца. Напишите что у вас было прекрасного, чего удалось достичь", – отметила тарологиня.

Следует также отпустить негативные ситуации и поблагодарить за них. Неудачи и неприятности станут ценными уроками на будущее.

Испытывая благодарность, мы можем завершить один цикл жизни и перейти на другой, более светлый.

По возможности, лучше провести этот день дома, в кругу семьи, за приятными разговорами или совместными занятиями. Можно устроить семейный ужин и пригласить в гости родственников, соседей или друзей.

Суббота – это день Сатурна. Астрологиня рекомендует посвятить себя добрым делам: заняться волонтерством, помочь нуждающимся, накормить бездомных животных.

Если есть желание, следует посвятить день аскезе. Например, ограничить употребление вредной пищи или, если позволяет состояние здоровья, побыть день на воде или есть только овощи и фрукты.

Исита Гая добавила, что уменьшить свою негативную карму можно из-за служения другим и добрых дел.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный астропрогноз на конец ноября.

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