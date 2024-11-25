Ждут трансформации и переход в новый период: астропрогноз до конца ноября

Впереди время итогов, выводов и подготовки к новому сезону. Последняя неделя ноября принесет всем знакам зодиака важные осознания и трансформационные изменения. Это будет период эмоциональных качелей, и придется приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву.

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Таролог и астролог Исита Гая в интервью OBOZ.UA подчеркнула, что важно приделить время отдыху. Неделя принесет обновление и перезагрузку. Это время перехода на более светлый период.

С 25 по 30 ноября все знаков зодиака ждет время перемен. Но трансформации будут неглубокие. Вероятно, это будет неделя окончания какого-нибудь тяжелого этапа.

Понедельник может принести несколько сонные и ленивые настроения. Важно позаботиться о потребностях организма и не перенапрягаться на работе.

Вторник, 26 ноября, это день связанный с Марсом, отвечающим за движение, активность, обновление. Астрологиня предупредила, что Марсу отвечает стихия огня, поэтому в этот день могут возникнуть неприятные ситуации, например, проблемы на дорогах.

Энергия среды содержит числа 2 и 7, что в сумме дают 9. В этом случае Марс сочетается с Меркурием, поэтому особое внимание следует обратить на коммуникационную сферу. Переговоры, собеседования, совещания, назначенные в этот день, будут очень удачными.

Четверг – энергетически спокойный день, который пройдет на положительных нотах. Юпитер – планета расцвета, развития, расширения. Юпитер отвечает за все блага, которые человек имеет в жизни. Так что 28 ноября стоит вспомнить свои самые заветные мечты и заняться визуализацией. Также это удачный день для посещения культурных мероприятий.

А вот в пятницу могут возникнуть конфликты и споры. Вероятны провокации и недоразумения. В этот день все знаки зодиака будут ощущать эмоциональные качели.

Суббота – пора подводить итоги, чтобы понять, что нам удалось достичь к концу месяца и сезона, а над чем еще стоит поработать. Астролог советует посвятить этот день благодарности. Также следует заняться волонтерством или благотворительностью.

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