Что нужно для зачисления ребенка в первый класс: даты и правила

Прием документов для зачисления в первый класс в Украине в 2021 году продлится до 31 мая. Как отмечает образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачов, каждый ребенок имеет право учиться в школе, ближайшей к его месту проживания, однако родители могут выбрать для него любое другое учебное заведение.

Данное условие не касается учреждений специализированного образования различных направлений, спецшкол, учебно-реабилитационных центров. Что нужно знать о зачислении в первый класс и какие документы для этого необходимы, узнавал OBOZREVATEL.

Чтобы ребенок был принят в первый класс, один из родителей должен лично подать руководителю учебного заведения заявление о зачислении до 31 мая.

С собой нужно взять:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя или лица, его заменяющего;

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1 / о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если учреждение закреплено за территорией проживания. Если ребенок претендует на свободные места в другой школе, такой документ не нужен.

Также родители по возможности могут предъявить оригинал или копию заключения инклюзивного ресурсного центра с оценкой развития ребенка, если ребенок имеет особые образовательные потребности, отмечает омбудсмен Сергей Горбачев.

Кроме этого, до 31 мая родители могут подать неограниченное количество заявлений в другие учебные заведения. Однако важным условием для зачисления на свободное место является наличие справки о том, что ребенок не зачислен в первый класс по месту проживания. Такую справку выдает учебное заведение, обслуживающее территорию проживания ребенка.

Отказ в принятии заявления о зачислении в первый класс является незаконным, подчеркивает образовательный омудсмен. "Ничто не может быть основанием для отказа в принятии заявления от гражданина, если оно оформлено в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан". Если у Вас отказываются принять заявление, несмотря на Ваши объяснения о неправомерности такого отказа – вызывайте наряд полиции и составляйте акт о нарушении ваших законных прав", – объяснил Горбачев.

Согласно пункту 8 постановления Кабинета министров Украины от № 684 "Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся", для подтверждения места проживания ребенка родители могут предъявить один из следующих документов на выбор:

паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, вид на жительство, удостоверение беженца и т.п.) одного из родителей ребенка или его представителей.

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из родителей (законных представителей);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документ о праве собственности на соответствующее жилье (свидетельство, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи жилья и т.п.);

решение суда, вступившее в силу, о предоставлении права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;

документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор аренды и т.п.), в том числе комнатой в общежитии;

справка о прохождении службы в воинской части;

акт обследования условий проживания;

другой документ о месте проживания ребенка и / или одного из его родителей (законных представителей).

Все эти документы должны отвечать определенным формам, с которыми можно ознакомиться в пункте 8 вышеуказанного постановления.

В первую очередь в первый класс зачисляются дети, у которых есть право первоочередного зачисления. Основаниями для первоочередного зачисления могут быть:

проживание на территории обслуживания учебного заведения и наличие подтверждающего документа;

ребенок является родным братом или сестрой детей, которые уже учатся в данном учебном заведении;

родители ребенка являются сотрудниками этого учебного заведения;

ребенок является выпускником дошкольного подразделения этого учебного заведения.

Если по состоянию на 31 мая число поданных заявлений не превышает количества мест в первых классах школы, не позднее 1 июня директор издает приказ о зачислении всех детей. Список зачисленных публикуется исключительно в учебном заведении с указанием только фамилий (первая буква имени может указываться при наличии однофамильцев).

Если зачислены были только те, у кого есть право на первоочередное зачисление, в течение двух рабочих дней со дня зачисления на информационном стенде школы и на ее сайте публикуются:

список зачисленных детей с указанием только их фамилий;

объявление о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;

информация о количестве свободных мест и фамилии детей, претендующих на свободные места;

приказ директора о создании конкурсной комиссии в составе трех человек для проведения жеребьевки.

Если число детей с правом на первоочередное зачисление превышает количество мест в школе, орган, в сфере управления которого находится учебное заведение, безотлагательно должен предложить родителям этих детей перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту жительства ребенка, а также способствовать зачислению детей в выбранные родителями заведения. Первоочередное зачисление проходит с 31 мая по 1 июня включительно.

Зачисление детей на свободные места в школе осуществляется по результатам жеребьевки до 15 июня включительно. Сама жеребьевка проходит с 5 по 10 июня.

Также зачисляются на свободные места и в случае создания отдельного класса или классов дети, которые не проживают на территории обслуживания школы, но хотят учиться по образовательной программе данного учреждения.

Если родители ребенка с правом первоочередного зачисления не успели подать документы на зачисление в первый класс до 31 мая, они могут подать их на свободные места с 15 июня до начала учебного года.

Жеребьевка может проходить в один из дней с 5 по 10 июня. Процедуру рекомендовано проводить в выходной или после 18:00 рабочего дня, чтобы на ней могли присутствовать как можно больше родителей.

После того, как последний жребий будет вытянут, глава или один из членов конкурсной комиссии объявляет результаты жеребьевки. Они фиксируются в специальном протоколе, который является основанием для издания приказа о зачислении детей на свободные места.

Как известно, процедура зачисления на свободные места при помощи жеребьевки стала возможной с 2018 года, когда вступил в силу "Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования".

До 2018 года одним из способов зачисления был конкурсный отбор по уровню знаний. Жеребьевка проводится публично и открыто во избежание любых коррупционных рисков. На ней имеют право присутствовать представители зарегистрированных СМИ и общественных организаций, родители, уполномоченные ими лица и сами дети.

Присутствие ребенка при подаче заявления, на жеребьевке или зачислении не обязательно и не может быть условием для зачисления в 1-й класс.

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