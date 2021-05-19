Что нужно для зачисления ребенка в первый класс: даты и правила
Прием документов для зачисления в первый класс в Украине в 2021 году продлится до 31 мая. Как отмечает образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачов, каждый ребенок имеет право учиться в школе, ближайшей к его месту проживания, однако родители могут выбрать для него любое другое учебное заведение.
Данное условие не касается учреждений специализированного образования различных направлений, спецшкол, учебно-реабилитационных центров. Что нужно знать о зачислении в первый класс и какие документы для этого необходимы, узнавал OBOZREVATEL.Какие документы нужны для зачисления в первый класс
Чтобы ребенок был принят в первый класс, один из родителей должен лично подать руководителю учебного заведения заявление о зачислении до 31 мая.
С собой нужно взять:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя или лица, его заменяющего;
копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;
оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1 / о;
документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если учреждение закреплено за территорией проживания. Если ребенок претендует на свободные места в другой школе, такой документ не нужен.
Также родители по возможности могут предъявить оригинал или копию заключения инклюзивного ресурсного центра с оценкой развития ребенка, если ребенок имеет особые образовательные потребности, отмечает омбудсмен Сергей Горбачев.
Кроме этого, до 31 мая родители могут подать неограниченное количество заявлений в другие учебные заведения. Однако важным условием для зачисления на свободное место является наличие справки о том, что ребенок не зачислен в первый класс по месту проживания. Такую справку выдает учебное заведение, обслуживающее территорию проживания ребенка.
Отказ в принятии заявления о зачислении в первый класс является незаконным, подчеркивает образовательный омудсмен. "Ничто не может быть основанием для отказа в принятии заявления от гражданина, если оно оформлено в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан". Если у Вас отказываются принять заявление, несмотря на Ваши объяснения о неправомерности такого отказа – вызывайте наряд полиции и составляйте акт о нарушении ваших законных прав", – объяснил Горбачев.Документы, подтверждающие место проживания ребенка
Согласно пункту 8 постановления Кабинета министров Украины от № 684 "Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся", для подтверждения места проживания ребенка родители могут предъявить один из следующих документов на выбор:
паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, вид на жительство, удостоверение беженца и т.п.) одного из родителей ребенка или его представителей.
справка о регистрации места проживания ребенка или одного из родителей (законных представителей);
справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
документ о праве собственности на соответствующее жилье (свидетельство, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи жилья и т.п.);
решение суда, вступившее в силу, о предоставлении права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;
документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор аренды и т.п.), в том числе комнатой в общежитии;
справка о прохождении службы в воинской части;
акт обследования условий проживания;
другой документ о месте проживания ребенка и / или одного из его родителей (законных представителей).
Все эти документы должны отвечать определенным формам, с которыми можно ознакомиться в пункте 8 вышеуказанного постановления.
В первую очередь в первый класс зачисляются дети, у которых есть право первоочередного зачисления. Основаниями для первоочередного зачисления могут быть:
проживание на территории обслуживания учебного заведения и наличие подтверждающего документа;
ребенок является родным братом или сестрой детей, которые уже учатся в данном учебном заведении;
родители ребенка являются сотрудниками этого учебного заведения;
ребенок является выпускником дошкольного подразделения этого учебного заведения.
Если по состоянию на 31 мая число поданных заявлений не превышает количества мест в первых классах школы, не позднее 1 июня директор издает приказ о зачислении всех детей. Список зачисленных публикуется исключительно в учебном заведении с указанием только фамилий (первая буква имени может указываться при наличии однофамильцев).
Если зачислены были только те, у кого есть право на первоочередное зачисление, в течение двух рабочих дней со дня зачисления на информационном стенде школы и на ее сайте публикуются:
список зачисленных детей с указанием только их фамилий;
объявление о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;
информация о количестве свободных мест и фамилии детей, претендующих на свободные места;
приказ директора о создании конкурсной комиссии в составе трех человек для проведения жеребьевки.
Если число детей с правом на первоочередное зачисление превышает количество мест в школе, орган, в сфере управления которого находится учебное заведение, безотлагательно должен предложить родителям этих детей перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту жительства ребенка, а также способствовать зачислению детей в выбранные родителями заведения. Первоочередное зачисление проходит с 31 мая по 1 июня включительно.
Зачисление детей на свободные места в школе осуществляется по результатам жеребьевки до 15 июня включительно. Сама жеребьевка проходит с 5 по 10 июня.
Также зачисляются на свободные места и в случае создания отдельного класса или классов дети, которые не проживают на территории обслуживания школы, но хотят учиться по образовательной программе данного учреждения.
Если родители ребенка с правом первоочередного зачисления не успели подать документы на зачисление в первый класс до 31 мая, они могут подать их на свободные места с 15 июня до начала учебного года.
Жеребьевка может проходить в один из дней с 5 по 10 июня. Процедуру рекомендовано проводить в выходной или после 18:00 рабочего дня, чтобы на ней могли присутствовать как можно больше родителей.
После того, как последний жребий будет вытянут, глава или один из членов конкурсной комиссии объявляет результаты жеребьевки. Они фиксируются в специальном протоколе, который является основанием для издания приказа о зачислении детей на свободные места.
Как известно, процедура зачисления на свободные места при помощи жеребьевки стала возможной с 2018 года, когда вступил в силу "Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования".
До 2018 года одним из способов зачисления был конкурсный отбор по уровню знаний. Жеребьевка проводится публично и открыто во избежание любых коррупционных рисков. На ней имеют право присутствовать представители зарегистрированных СМИ и общественных организаций, родители, уполномоченные ими лица и сами дети.
Присутствие ребенка при подаче заявления, на жеребьевке или зачислении не обязательно и не может быть условием для зачисления в 1-й класс.
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