Могут не понравиться и принесут неудачи: какие подарки не стоит дарить взрослым и детям на Новый год
В разгаре – период выбора новогодних подарков. Это всегда приятное, но одновременно и ответственное дело. Чтобы избежать разочарований и неудобных ситуаций, следует знать о некоторых категориях подарков, которые лучше не дарить.
Часто люди верят в предрассудки, так что есть отдельная категория подарков, связанная с негативными приметами. Но главное – дарить с добрыми намерениями и искренним сердцем, тогда никакие суеверия не страшны. OBOZ.UA рассказывает, что лучше не дарить на Новый год.
Одежда и обувь
Конечно, одежда и обувь – практичные подарки, однако дети ему вряд ли обрадуются. Для детей покупка одежды – это обычное и обыденное дело, а от праздника все ждут чудес. Для взрослых подобрать размер и понравившийся получателю стиль бывает довольно сложно. Лучше подарить сертификат в магазин одежды, чтобы человек сам мог выбрать то, что ему нравится.
Школьные принадлежности, канцелярские товары
Школьные принадлежности могут вызвать у детей грусть, ведь каникулы скоро подойдут к концу. Вряд ли канцелярские товары станут приятным подарком и для взрослых.
Косметика и парфюмерия
Выбор аромата или косметических средств – очень индивидуален. Есть риск, что подарок просто не подойдет.
Домашние животные
Подарок в виде домашних животных – это большая ответственность. Перед тем как принять такое решение, следует обязательно посоветоваться с получателем.
Непрактичные безделушки
Некоторые вещи могут быть непрактичными.
В частности:
- сувениры – многие такие подарки собирают пыль на полках и не несут никакой пользы;
- вещи, быстро выходящие из моды;
- подарки, которые дублируют уже имеющиеся у человека вещи.
Подарки, которые могут вызвать аллергию
Выбирая подарок, мы стремимся обрадовать близких, но иногда необдуманный выбор может привести к неприятным последствиям, особенно если у человека есть аллергия.
Некоторые подарки могут вызвать аллергические реакции:
- кремы и лосьоны, особенно содержащие отдушки, красители и другие химические добавки;
- декоративная косметика: тушь, помада, тени для век могут содержать аллергены, контактируя с кожей, вызывают раздражение;
- некоторые пищевые продукты: мед, орехи, шоколад и т.п.;
- определенные виды цветов;
- синтетические ткани.
Вещи личной гигиены
Подарок в виде средства личной гигиены может быть воспринят как намек на то, что человек недостаточно следит за собой или имеет какие-либо проблемы со здоровьем. Это может оскорбить даже самого близкого человека. Зачастую такие подарки считаются банальными и не несут в себе ничего особенного. Они не выражают вашего внимания и заботы о человеке.
Какие игрушки не стоит дарить детям
- Игрушки с острыми углами могут травмировать ребенка.
- Игрушки, изготовленные из некачественных материалов часто содержат вредные вещества, которые могут вызвать аллергию или отравление.
- Обратите внимание, что игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Слишком сложные игрушки могут смутить ребенка, а слишком простые быстро наскучат.
- Подарки, не отвечающие интересам ребенка. Даже самый дорогой подарок не доставит радости, если он не интересует ребенка.
Что не стоит дарить суеверным людям
Часы
Вера в то, что дарить часы – плохая примета, имеет давнюю историю и распространена во многих культурах. Самое распространенное поверье связывают подаренные часы с отсчетом времени до расставания или разрыва отношений.
Зеркало
С зеркалами связано много разных предрассудков, и их дарование может восприниматься как плохой знак. В народе говорят, что зеркало, подаренное девушке, может отнять у нее здоровье и красоту.
Острые предметы
Ножи, вилки и другие острые предметы часто воспринимаются как символы ссор и разрыва отношений.
Пустые кошельки, сумки и другие емкости
Полагается, что пустой подарок принесет бедность в жизнь получателя. Лучше положить в кошелек или кардхолдер какую-нибудь купюру или монету.
Свечи
Свечи часто ассоциируются с похоронными церемониями, поэтому их дарование может восприниматься как плохой знак, предвещающий несчастье или болезнь. Также свечи используются в различных ритуалах. Есть поверье, что воск обладает способностью впитывать энергетику, как положительную, так и отрицательную. Поэтому подареная свеча может нести в себе отрицательный заряд, верят поклонники предрассудков.
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