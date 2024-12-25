Могут не понравиться и принесут неудачи: какие подарки не стоит дарить взрослым и детям на Новый год

В разгаре – период выбора новогодних подарков. Это всегда приятное, но одновременно и ответственное дело. Чтобы избежать разочарований и неудобных ситуаций, следует знать о некоторых категориях подарков, которые лучше не дарить.

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Часто люди верят в предрассудки, так что есть отдельная категория подарков, связанная с негативными приметами. Но главное – дарить с добрыми намерениями и искренним сердцем, тогда никакие суеверия не страшны. OBOZ.UA рассказывает, что лучше не дарить на Новый год.

Одежда и обувь

Конечно, одежда и обувь – практичные подарки, однако дети ему вряд ли обрадуются. Для детей покупка одежды – это обычное и обыденное дело, а от праздника все ждут чудес. Для взрослых подобрать размер и понравившийся получателю стиль бывает довольно сложно. Лучше подарить сертификат в магазин одежды, чтобы человек сам мог выбрать то, что ему нравится.

Школьные принадлежности, канцелярские товары

Школьные принадлежности могут вызвать у детей грусть, ведь каникулы скоро подойдут к концу. Вряд ли канцелярские товары станут приятным подарком и для взрослых.

Косметика и парфюмерия

Выбор аромата или косметических средств – очень индивидуален. Есть риск, что подарок просто не подойдет.

Домашние животные

Подарок в виде домашних животных – это большая ответственность. Перед тем как принять такое решение, следует обязательно посоветоваться с получателем.

Непрактичные безделушки

Некоторые вещи могут быть непрактичными.

В частности:

сувениры – многие такие подарки собирают пыль на полках и не несут никакой пользы;

вещи, быстро выходящие из моды;

подарки, которые дублируют уже имеющиеся у человека вещи.

Подарки, которые могут вызвать аллергию

Выбирая подарок, мы стремимся обрадовать близких, но иногда необдуманный выбор может привести к неприятным последствиям, особенно если у человека есть аллергия.

Некоторые подарки могут вызвать аллергические реакции:

кремы и лосьоны, особенно содержащие отдушки, красители и другие химические добавки;

декоративная косметика: тушь, помада, тени для век могут содержать аллергены, контактируя с кожей, вызывают раздражение;

некоторые пищевые продукты: мед, орехи, шоколад и т.п.;

определенные виды цветов;

синтетические ткани.

Вещи личной гигиены

Подарок в виде средства личной гигиены может быть воспринят как намек на то, что человек недостаточно следит за собой или имеет какие-либо проблемы со здоровьем. Это может оскорбить даже самого близкого человека. Зачастую такие подарки считаются банальными и не несут в себе ничего особенного. Они не выражают вашего внимания и заботы о человеке.

Какие игрушки не стоит дарить детям

Игрушки с острыми углами могут травмировать ребенка.

Игрушки, изготовленные из некачественных материалов часто содержат вредные вещества, которые могут вызвать аллергию или отравление.

Обратите внимание, что игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Слишком сложные игрушки могут смутить ребенка, а слишком простые быстро наскучат.

Подарки, не отвечающие интересам ребенка. Даже самый дорогой подарок не доставит радости, если он не интересует ребенка.

Что не стоит дарить суеверным людям

Часы

Вера в то, что дарить часы – плохая примета, имеет давнюю историю и распространена во многих культурах. Самое распространенное поверье связывают подаренные часы с отсчетом времени до расставания или разрыва отношений.

Зеркало

С зеркалами связано много разных предрассудков, и их дарование может восприниматься как плохой знак. В народе говорят, что зеркало, подаренное девушке, может отнять у нее здоровье и красоту.

Острые предметы

Ножи, вилки и другие острые предметы часто воспринимаются как символы ссор и разрыва отношений.

Пустые кошельки, сумки и другие емкости

Полагается, что пустой подарок принесет бедность в жизнь получателя. Лучше положить в кошелек или кардхолдер какую-нибудь купюру или монету.

Свечи

Свечи часто ассоциируются с похоронными церемониями, поэтому их дарование может восприниматься как плохой знак, предвещающий несчастье или болезнь. Также свечи используются в различных ритуалах. Есть поверье, что воск обладает способностью впитывать энергетику, как положительную, так и отрицательную. Поэтому подареная свеча может нести в себе отрицательный заряд, верят поклонники предрассудков.

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