Что нельзя делать 1 января: народные приметы

С первым днем Нового года всегда связывали многие приметы и традиции. Христиане чтят память Василия Великого и отмечают Обрезание Господне. В народе на Василия издавна было принято ходить засевать. Ребята, юноши и мужчины ходили от дома к дому и засевали дома зерном, желая изобилия, счастья и богатого урожая в новом году.

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Наши предки верили, что действия, совершенные в этот день, могут повлиять на следующий год. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать 1 января.

Что можно делать 1 января

Говорят, что первыми в новом году в дом должны войти засевальщики. Засевание издавна было своеобразным ритуалом, направленным на "задабривание" богов плодородия и обеспечение хорошего урожая в новом году. С принятием христианства этот обряд не исчез, а приобрел новые символические значения. Зерно стало ассоциироваться с Божьим словом, которое сеется в сердца людей, а сам процесс посева – с распространением веры.

1 января традиционно устраивали семейные обеды. Верующие ходили в церковь, чтобы попросить у святого Василия здоровья, защиты и покровительства. Так что по возможности стоит собраться с родными и близкими за общим столом, пожелать друг другу здоровья, добра и мира. Следует также попросить прощения и отпустить все оскорбления.

Одежда должна быть чистой и праздничной, чтобы привлечь в жизнь положительные изменения. Праздничные блюда обычно символизируют богатство, здоровье и изобилие, так что на угощении не экономили.

Отказ от ссор и отрицательных эмоций в первый день года поможет создать позитивный настрой на весь год. А соблюдение семейных традиций и времяпрепровождение с близкими людьми укрепит отношения.

Обязательно следует помочь нуждающимся, заняться благотворительностью или волонтерством.

Многие девушки в ночь на Новый год гадают на суженого, чтобы узнать свое будущее.

В этот день следует загадывать желания. Говорят, оно обязательно сбудется.

Что не стоит делать 1 января

Издавна касаемо первого дня года существовало много предрассудков:

по народным поверьям, если 1 января работать, то весь год пройдет в сплошной работе без отдыха;

конфликты в первый день года могут привести к ухудшению отношений;

не советовали также выносить мусор – по поверью, вместе с мусором можно вынести из дома счастье.

1 января – не самый лучший день, чтобы отдавать или брать долги. Говорят, если отдать ссуду 1 января, то весь год придется отдавать долги. А если попросить у кого-то денег, можно навлечь безденежье.

Слезы в Новый год могут принести длительное уныние.

Есть и приметы относительно посуды. Случайно разбитая посуда предвещает ссоры и раздор в семье.

Погодные приметы 1 января

Наши предки верили, что погода в первый день нового года может многое рассказать о том, каким будет весь год.

Считалось, что чем больше снега выпадет 1 января, тем плодороднее будет следующий год.

Если на Новый год наблюдается чередование снега и оттепели, то лето будет переменчивым, с частыми дождями.

Сильный снегопад сулит теплое лето.

Если в этот день сильный ветер, хорошо уродят плодовые деревья.

Иней на деревьях показывает хороший урожай в следующем году.

Обращали внимание и на направление ветра: восточное – к засушливому лету, северное – к холодному, западное – к длительным летним дождям, а южное – к теплому и урожайному лету.

Если звезды ярко светят, то будет сильный мороз.

Туман считался предвестником дождливого лета.

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