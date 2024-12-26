Что не так с поздравлением 'з наступаючим' Новым годом: как говорить правильно

Не всех своих близких и знакомых мы увидим в новогодний день, а это значит, что мы будем поздравлять их заранее. Но знаете ли вы, как правильно сделать это на украинском языке ?

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Вполне вероятно, что для таких случаев вы используете формулировку "з наступаючим" и далее добавляете название праздника. Однако это ошибка. OBOZ.UA рассказывает, почему так говорить не стоит и какие варианты поздравления лучше использовать вместо этого.

Что не так с формулировкой "з наступаючим"

Если коротко – это просто калька русского "с наступающим". Более того, в этой фразе используется активное причастие настоящего времени. Такие слова заканчиваются на -ачий/-ячий, -учий/-ючий и, как утверждают языковеды, не свойственны украинскому языку.

Также украинскому языку не свойственно описывать приближение какого-либо события глаголом "наступає". Лучше употреблять варианты "настає", "наближається", "приходить".

Следовательно, хорошей заменой в таком случае станет формулировка "з прийдешнім". Это точный перевод, но без откровенных русизмов и калькирования. Если вы привыкли к форме "с наступающим", вам будет удобно перейти именно на эту фразу.

Чем можно заменить

Однако фразой "з прийдешнім" перечень присущих украинскому языку вариантов поздравления с предстоящим праздником не исчерпывается. И все потому, что от указания на грядущий день можно вообще отказаться. Ваш собеседник наверняка догадается, что вы поздравляете его с праздниками в нынешнем сезоне. Вместо этого можно пожелать удачно отпраздновать и иметь удачный год. Вот несколько хороших вариантов:

Веселих свят!

Веселого Різдва і щасливого Нового року!

Миру і перемоги у Новому році!

Щасливих та веселих свят!

Хай щастить вам у Новому році!

Успіхів у Новому році!

Щасливих та веселих свят!

Всіляких вам гараздів у Новому році!

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