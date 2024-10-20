Что на украинском означает слово 'танечниця', которое использовала Леся Украинка

Иногда, когда мы читаем классические литературные произведения, то наталкиваемся на слова, которые кажутся нам непонятными. Это нормально, ведь украинский язык имеет большую историю и многие лексемы за это время вышли из употребления.

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Примером такого слова может быть существительное "танечниця", которое можно встретить, например, у Леси Украинки. OBOZ.UA решил разобраться, что оно значит.

Вот цитата, где употребляется это слово. Ее находим в стихотворении "Хамсин", которое поэтесса создала в 1910 году:

"Чужинко, не дивись! Засиплю очі!" І заздро загорнув Хамсін полою усіх своїх танечниць невидимих.

Интуитивно мы связываем его с существительным "танец", ведь оно на слух воспринимается как однокоренное. Ну и вряд ли оно может быть связано с танком, не правда ли?

И действительно, словари толкуют слово "танечниця", как женщину, занимающуюся танцами; танцующую. Однако указывают, что эта форма устаревшая. Вот почему современному человеку она может казаться непонятной. Сейчас мы скорее скажем "танцівниця" или "танцюристка". Хотя существует также форма "танцюра".

Кстати, мужской эквивалент или маскулинитив к "танечниця" тоже существует. Это будет "танечник".

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