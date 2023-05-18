ВВК в Украине будут работать по-новому: чего ждать и почему уклониться от мобилизации под предлогом 'внезапной болезни' не получится

После того, как Верховная Рада поддержала законопроекты №9154 и №9158, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут работать по-новому. Также иначе будет проходить оформление документов для лечения военнослужащих.

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Теперь уклониться от мобилизации под предлогом "внезапной болезни" не получится. Об этом сообщает ТСН.

Как изменится в работе ВВК

Военно-врачебные комиссии теперь будут работать не только при Территориальных центрах комплектования, но и в гражданских медицинских учреждениях. Речь идет о больницах и поликлиниках.

Сотрудники ВВК получат отдельное финансирование для проведения медицинских осмотров военнообязанных граждан Украины.

Запись для прохождения комиссии будет производиться онлайн. Таким образом, можно будет записаться в электронную очередь на определенное время.

Для информационной поддержки военнослужащих будет открыта горячая телефонная линия.

Между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами. Медучреждения, работающие в системе Министерства обороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Работники ВВК будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням, будут знать всю историю болезни каждого военнообязанного.

В связи с этим военнообязанные, у которых ранее не были зафиксированы болезни, уже не смогут избежать мобилизации из-за "внезапных" отклонений здоровья. Если же заболевания будут обнаружены, граждане смогут пройти дополнительное медобследование.

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