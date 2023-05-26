В Кировоградской области задержали члена ВЛК: просил 40 тысяч грн за 'правильное решение'. Фото

В Кировоградской области задержан член военно-врачебной комиссии (ВЛК), который просил взятку за решение о непригодности. Он потребовал 40 тысяч гривен за "правильное решение".

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Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. За взятку врач-член ВЛК одного из медицинских учреждений региона обещал помочь в решении медицинского вопроса.

В частности, ему предстояло повлиять на других членов комиссии для принятия "нужного" решения о непригодности. Также фигурант должен был подготовить фиктивные документы по состоянию здоровья.

Правоохранители поймали врача "на горячем" – при получении 40 000 гривен неправомерной выгоды. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине подозрения по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе был пойман на взятке командир военного госпиталя. Он предложил военнослужащему за 5 тыс. долларов помочь в оформлении инвалидности.

В Хмельницкой области группа врачей устроила схему по подделке медицинских справок, позволяющих мужчинам, подлежащим мобилизации, выехать за пределы Украины. В фейковых справках украинцам "рисовали" группы инвалидности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который выманивал деньги у семьи воина Вооруженных сил Украины, пропавшего без вести после выполнения боевого задания.

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