Что делают на шестой день Масленицы: почему субботу называют Женской

Неделя празднования Масленицы подходит к концу, и в субботу наступает день, который называют "посиделками у золовки", а также "проводами" и считают женским. Главной героиней в каждой семье становится невестка.

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Чем она должна заниматься, какие еще существуют традиции шестого дня Масленицы, узнавал OBOZ.UA. рассказываем также о запретах в эту праздничную субботу.

Посиделки у золовки

Итак, в субботу на Масленицу молодые жены сыновей приглашают в гости сестер супруга (т.е. своих золовок), а также других его родственников. Для родственниц готовят небольшие подарки. Цель празднования – доказать семье мужа, что в его новом доме царит уют и согласие.

Гостей на празднование приглашали по достаточно четкому правилу: если золовка была незамужем, то хозяйка звала также своих холостых подруг. А вот в компанию к замужней золовке звали только таких же замужних женщин.

На стол при этом ставили все главные блюда Масленицы – вареники с творогом, масло, сметану. После праздничной трапезы гости выходили на улицу и присоединялись к общим гуляниям – катались на санях, играли в снежки, пели и танцевали.

Проводы

Еще одна важная миссия масленичной субботы – вспомнить всех умерших родственников. Для них оставляли отдельные яства на столе. Также можно посетить могилы на кладбище.

Провожали в этот день и зиму. Для этого большое соломенное чучело, которое было символом праздника, на санях вывозили за село и сжигали под песни и веселый смех.

Запреты масленичной субботы

Чего категорически нельзя делать в этот день – так это унывать. Считается, что перед Прощенным воскресеньем и началом Великого поста нужно вдоволь навеселиться – отпустить все печали и позволить себе хорошее настроение на весь день.

Запрещается в этот день также злословить и сплетничать. Несмотря на то, что впереди еще день, когда можно извиниться и получить отпущение своей вины, брать грех на душу в праздник нельзя.

Важно позаботиться и о чистоте дома. Принимать гостей в неубранном жилище считается дурной приметой. Так как в Масленицу физический труд разрешен, перед праздничной трапезой нужно навести повсюду порядок.

В потреблении блюд важно воздерживаться от излишеств. Хотя пост еще не начался, мясо, по православной традиции, уже есть нельзя, равно как и переедать или перебирать с алкоголем.

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