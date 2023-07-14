Что делать военному в случае отказа в отпуске: Гончаренко обнародовал алгоритм

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что делать военнослужащим, если командование отказывает им в отпуске. Инфографику с советами он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Видео дня

По словам нардепа, сначала нужно добиться письменного ответа на представленный рапорт об отпуске. Письменный отказ должен быть обязательно.

Также, если рапорт военного не принимают, его можно отправить в адрес воинской части по почте с уведомлением о доставке.

Можно заактировать отказ в принятии рапорта, добавил Гончаренко. Для этого нужно составить акт в произвольной форме и указать в нем двух свидетелей. Отдельно нардеп отметил, что написанный акт можно еще подкрепить видеозаписью.

"Часто слышу о жалобах, которые военным отказывают в отпуске, хотя все основания для него есть. Поэтому подготовил важную инструкцию, что делать военному, когда командир не принимает рапорт", – написал Гончаренко.

Напомним, что закон Гончаренко об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.

Каждый военнослужащий имеет право на 30-дневный основной ежегодный отпуск + 10 дней по семейным обстоятельствам. Для оформления отпуска следует подать рапорт непосредственно командиру, поскольку он принимает решение.

Командир может отказать, если около 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения уже находятся в отпуске и предоставление отпуска другим военным возможно по их возвращении.