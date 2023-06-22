Ситуация на ЗАЭС нестабильная, потеря Каховского водохранилища стала катастрофой, – гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС стала для наибольшей в Европе атомной станции катастрофой.

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Об этом говорится в заявлении Гросси, которое было опубликовано на сайте МАГАТЭ в среду, 21 июня. Он сказал, что в течение двух недель ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов, хранящихся в сбросном канале, расположенном рядом с Запорожской теплоэлектростанцией.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", – говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что в МАГАТЭ якобы знают о предварительном размещении российскими оккупантами мин по периметру станции и внутри нее. В то же время, как подчеркнул Гросси, он не видел мин, когда находился на этом объекте.

"Наша оценка состоит в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", – сказал гендиректор.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов накануне заявил, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Самое страшное, что взрывчатка установлена также на охладитель, при повреждении которого "будут значительные проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС. По итогам визита он заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный;

– в мае сообщалось, что российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Захватчики в ближайшее время могут сымитировать нападение на АЭС под украинским флагом.

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