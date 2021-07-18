Что делать, если вы увидели НЛО: украинский исследователь аномалий дал советы

Если вы увидите НЛО или еще какой-то неизвестный объект, то не нужно предпринимать никаких активных поступков. Нужно вести себя спокойно, ведь любые действия в его сторону могут быть опасными.

Об этом изданию Hromadske рассказал глава украинского научно-исследовательского центра изучения аномалий "Зонд", кандидат технических наук Артем Билык. Несмотря на то, что надо быть осторожным эксперт советует заснять увиденное.

"Есть техника безопасности, которую мы разработали и какую мы тщательно соблюдаем в наших экспедициях: в случае встречи с чем-то неизвестным не следует активно действовать. Если вы видите неизвестный объект, который завис над домом, – не надо брать лазерную указку и передавать ему сигналы азбукой Морзе. Это может быть очень-очень опасно", – сказал Билык.

Видео дня

Фотографировать или снимать объект он советует на расстоянии. После чего надо найти свидетелей, чтобы не получилось, что объект видели только вы.

"Кстати, когда очевидцы снимают на видео, а потом боятся, что НЛО за ними прилетит, страдают от паранойи и удаляют это видео, здесь заметно большие усилия массовой культуры. В массовой культуре пришельцев мы в основном убиваем", – добавил он.

По словам эксперта, за год в исследовательский центр поступает около 40-50 сообщений об аномалиях. Из них 80-90% оказываются китайскими фонариками, дронами, планетой Венерой или падением спутника.

"Иногда поступают сообщения о кругах на полях – мы несколько лет назад исследовали такое явление в Винницкой области. Еще иногда приходят сообщения о том, что видят полтергейстов, то есть призраков. У нас есть мониторинговый комплекс, тепловизоры, поэтому это можно исследовать. В общем лишь 5-10% случаев действительно достойны внимания. За два года работы, например, наш мониторинговый комплекс снял всего-навсего два таких явления", – подытожил Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у прибрежного города Сан-Диего в штате Калифорния (США) 15 июля 2019 сняли неопознанный летающий объект. Ролик в сеть слил режиссер-документалист.