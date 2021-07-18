Что делать, если вы увидели НЛО: украинский исследователь аномалий дал советы
Если вы увидите НЛО или еще какой-то неизвестный объект, то не нужно предпринимать никаких активных поступков. Нужно вести себя спокойно, ведь любые действия в его сторону могут быть опасными.
Об этом изданию Hromadske рассказал глава украинского научно-исследовательского центра изучения аномалий "Зонд", кандидат технических наук Артем Билык. Несмотря на то, что надо быть осторожным эксперт советует заснять увиденное.
"Есть техника безопасности, которую мы разработали и какую мы тщательно соблюдаем в наших экспедициях: в случае встречи с чем-то неизвестным не следует активно действовать. Если вы видите неизвестный объект, который завис над домом, – не надо брать лазерную указку и передавать ему сигналы азбукой Морзе. Это может быть очень-очень опасно", – сказал Билык.
Фотографировать или снимать объект он советует на расстоянии. После чего надо найти свидетелей, чтобы не получилось, что объект видели только вы.
"Кстати, когда очевидцы снимают на видео, а потом боятся, что НЛО за ними прилетит, страдают от паранойи и удаляют это видео, здесь заметно большие усилия массовой культуры. В массовой культуре пришельцев мы в основном убиваем", – добавил он.
По словам эксперта, за год в исследовательский центр поступает около 40-50 сообщений об аномалиях. Из них 80-90% оказываются китайскими фонариками, дронами, планетой Венерой или падением спутника.
"Иногда поступают сообщения о кругах на полях – мы несколько лет назад исследовали такое явление в Винницкой области. Еще иногда приходят сообщения о том, что видят полтергейстов, то есть призраков. У нас есть мониторинговый комплекс, тепловизоры, поэтому это можно исследовать. В общем лишь 5-10% случаев действительно достойны внимания. За два года работы, например, наш мониторинговый комплекс снял всего-навсего два таких явления", – подытожил Билык.
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