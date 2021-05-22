Военные США засекли в небе НЛО: Пентагон подтвердил подлинность видео

Возле прибрежного города Сан-Диего в штате Калифорния (США) 15 июля 2019 года сняли неопознанный летающий объект. В Пентагоне подтвердили, что кадры были сделаны американскими военно-морскими силами и в дальнейшем будут изучаться.

Как пишет NBC News, ролик в сеть слил режиссер-документалист Джереми Корбелл. На записи видно, как объект перемещался в воздухе в разные стороны, а потом исчез рядом с военным кораблем "Омаха" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По мнению Корбелла, НЛО скрылось в воде. В Министерстве обороны США отметили, что кадры будут досконально изучены Целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям.

Что конкретно запечатлено на видео, американские военные объяснить пока не могут.

Отметим, что в ходе телешоу The Late Late Show бывший президент США Барак Обама подтвердил, что американские военные действительно наблюдали в небе объекты, скорость и маневренность которых не поддаются рациональному объяснению. Политик подчеркнул, что подобные явления требуют изучения, передает La Repubblica.

"Есть записи объектов в небе, и мы точно не знаем, что это такое. Как они движутся, их траектория... никаких объяснимых закономерностей. Люди до сих пор относятся к этому серьезно и пытаются понять, что это такое. Но мне сегодня не о чем рассказать", – заявил экс-президент.

Как писал OBOZREVATEL: