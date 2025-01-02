Что делать, если объявили в розыск ТЦК: появилось подробное объяснение

Граждан Украины призывного возраста в случае нарушения правил воинского учета Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может объявить в розыск. Также во время действия военного положения в отношении военнообязанных могут применить даже уголовный розыск.

Видео дня

Об этом напомнил юрист практики военного права в ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко. В комментарии медиа он рассказал о том, за что именно ТЦК могут объявить мужчин в розыск и как с него сняться.

За что военнообязанного могут объявить в розыск

По словам юриста, розыск условно можно разделить на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные в розыск могут попасть на многих основаниях, которые называются "Нарушением воинского учета", а именно из-за:

– неявки в ТЦК или боевую часть по повестке;

– отказа от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

– не обновления военно-учетных данных при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о человеке из других государственных реестров;

– других оснований.

"Это все, что касается именно административного розыска или "внутреннего". Первоочередно человек попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где соответствующее нарушение сначала заносится в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" в разделе "Нарушения воинского учета", – отметил Звоненко.

Следующим шагом, по его словам, является подача обращения от имени начальника ТЦК и СП на имя главы управления Нацполиции соответствующего уровня и региона, что со своей стороны влечет объявление в административный розыск, предусмотренное ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также ст. 27 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В уголовный розыск человек может быть объявлен за нарушение ст. 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего уклонение лицом от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку в боевую часть", – отметил юрист.

Как сняться с розыска ТЦК

Самым быстрым способом решить эту проблему Звоненко называет добровольное посещение соответствующего ТЦК и СП. В таком случае с собой следует иметь документы, подтверждающие личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей.

"Не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", – посоветовал эксперт.

Если же были уважительные причины неявки в ТЦК, например, болезнь или семейные обстоятельства, тогда нужно предоставить подтверждающие документы. Такими могут служить медицинские справки, свидетельства смерти близких и т. д.

"Если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может обжаловать действия ТЦК и СП в суде. Это особенно актуально, если человек не получал повестку, имел законное право на отсрочку или сообщал ТЦК относительно уважительности причины неявки по вызову по полученной повестке", – подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам специалистов, военнообязанный гражданин может отказаться от подписи повестки, если имеет действительное бронирование. Но если потом человек не придет за этой повесткой – получит штраф 17 тыс. грн, и в реестре будет указано, что он находится в розыске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!