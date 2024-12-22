Может ли военнообязанный отказаться от повестки, если есть бронирование: объяснение юриста

В Украине из-за полномасштабной агрессии РФ продолжают действовать режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Граждане от 18 до 60 лет, подлежащие призыву, получают повестки и отправляются на военную службу.

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В то же время некоторые мужчины имеют право на отсрочку. Можно ли отказаться от подписания повестки при наличии бронирования, читайте в материале OBOZ.UA.

Можно ли не подписывать повестку, если есть бронь

Военнообязанный гражданин имеет право отказаться от подписи повестки, если имеет действительное бронирование, рассказал юрист Дмитрий Дончак.

"Но найдут двух свидетелей, и с их помощью составят акт об отказе от подписи повестки. После этого будет считаться, что повестка вручена должным образом, то есть, если потом не придете по этой повестке – получите штраф 17 тыс. грн, и в реестре будет указано, что вы находитесь в розыске", – сказал юрист.

Если после этого полиция остановит мужчину на улице для проверки документов или в авто в случае нарушений ПДД, то его могут сразу же доставить в территориальный центр комплектования, говорит Дмитрий Дончак.

При этом доставить могут не в тот ТЦК, где числится лицо, а в любой ближайший к месту проверки документов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого в Украине не могут забронировать. Заявление на бронирование можно подать через Дію, оно будет проработано в течение суток.

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