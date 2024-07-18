'Что бы он ни сделал – это всегда правильно': мать Тищенко, торгующая носками возле метро, набросилась на его хейтеров. Фото и видео

Мать скандального народного депутата Николая Тищенко высказалась в адрес украинцев, которые негативно отзываются о его сыне. Женщина заявила, что ее сын "всегда делает правильно".

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При этом она утверждает, что не знает ничего о скандалах с участием Тищенко. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мать одиозного депутата считает, что ее сын всегда прав и все делает правильно. В то же время она призналась журналистам, что не в курсе ситуации, в которой охранники его сына избили бывшего военного.

"Да что вы говорите! А Коля не военный? Вообще он военный тоже. Офицер внутренних войск", – ответила она журналистам.

Женщина заявила, что следит за деятельностью сына и признала, что подтолкнула его к тому, чтобы он пошел в политику. По ее словам, сын совещался с ней, отцом и сестрой перед тем, как уйти в политику, после чего получил ответ: "иди сынок, иди, пусть будет порядок в Украине".

"Я слежу, я просто не хочу расстраиваться. Потому что я знаю, что Коля всегда прав. Всегда! Он очень умный и опытный человек. И что бы он ни сделал – это всегда правильно", – сказала мать Тищенко.

Однако разговор стал более жестким, когда женщину спросили, что она думает о критике в адрес Тищенко. Мать нардепа не сдержала эмоции и обозвала хейтеров политика.

"Слышишь ты, лахудра, на себя бы посмотрела, шмара наглая. Ты кто такая. Лягушка! Кто вы, лягушки, такие, что вы будете крутого мужика вот так вот опускать", – выдала мать Тищенко.

Ранее сообщалось, что охраннику народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Константину Цубери в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения. Его отправили под стражу в течение двух месяцев без права внесения залога.

Напомним, 25 июня Тищенко посетили детективы ДБР и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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