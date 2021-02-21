В эти дни меня, седьмой год подряд, накрывает облаком памяти, сбрасывая в ту же яму, где мой город – в руках террористов, и вновь я живо, как вчера, вижу зарево над Майданом в 4 утра и слышу, на фоне хорового "Ще не вмерла ...", странные звуки сухого потрескивания, будто хворост в костре, – это выстрелы, говорит муж, и у меня начинается истерика, не первый раз за ту зиму, но впервые – словами, о которых я не думала , что они вообще живы и их можно произносить вслух: "Пусти меня, пусти, там МОЙ НАРОД УБИВАЮТ!" – вот такое, дословно, я кричала в 4 утра в ночь на 20-е, и что-то похожее, в различных версиях и редакциях, на разных языках и дискурсах, буду кричать потом до глубокой осени со всех доступных трибун (ибо ДО расстрелов 18 -20.02 трибун не было, никто в мире такого не хотел слушать, только в одной шведской газете удалось опубликовать статью-предупреждение о том, что за спиной Януковича стоит Путин и весь "киевский террор" имеет совершенно "некиевские" корни, – и только лишь после расстрелов, которыми стартовал задуманный Кремлем блицкриг под названием "русская весна", западный политикум начал прозревать, что миролюбивые, а-ля Кэтрин Эштон, разговоры о mutually beneficial cooperation with Russia пора оставить дню прошедшему: в истории человечества открывалась новая эпоха).

Эта книга, собранная из тогдашних (до значительной степени уже и "зачищенных", по Крыму и Одессе – почти сразу!) онлайновых свидетельств очевидцев, – первая и, на мой взгляд, все еще самая удачная (именно тем, что "нечищеная"!) попытка задокументировать "историю in fluenti": отсюда ясно видно (по прошествии 7 лет – просто ослепительно ясно!), что российская агрессия против Украины началась не в Крыму, и не на Донбассе, а таки еще на киевском Майдане – что в Киеве был применен тот самый "гибридный" сценарий, который потом был повторен в ходе "русскойвесны" в целом ряде украинских городов. Я рада, что эта книга смогла выйти ( "И вновь я влезаю в танк ..." - это уже "моя", персональная история "самовидства", а "Летопись..." – это еще "книга голосов прямой речи", "снепшот", где моего вмешательства нет даже в отборе: вот как оно было, вот что мы все тогда читали и распространяли...).

Очень надеюсь дожить до того времени, когда можно будет так же свободно, в открытом доступе прочитать собранную под одной обложкой документальную правду о том, как Украина тогда "отбивалась вслепую" на региональном уровне – где саботажем, где разборками в местной власти, где "бандитскими войнами", где массовым народным протестом, а порой и "гражданской самообороной" (вот уж и не вспомню, куда мы тогда перечисляли деньги на строительство блокпостов – в Херсон или в Николаев?..) Потому что каждый украинский город имел свою, не похожую на другие историю Резистанса, имена сотен людей, которые в те дни принимали решение исторической важности, преимущественно остались неизвестными общественности (как те работники Харьковского аэропорта, которые, поклон им до земли, не приняли на посадку российский транспортный самолет, когда ХОГА уже захватили белгородские!), – главное же, война продолжается, и в это время куча людей суетится туда-сюда между воюющими сторонами, как обезьяна из анекдота: так, говорят нам классики, бывает в каждой войне – пока не определится победитель... А это, в свою очередь, значит, что победа и дальше зависит, так же, как и в 2014-м, – не только от политиков, дипломатов и военных, но и от каждого из нас лично: именно наш личный микровыбор между родиной и ее врагом, каждый день, в каждой микростычке "на полкомпромисса" деланный, – на весах истории влияет на общий баланс сил: приближает или отдаляет победу.

Поэтому, как и семь лет назад, несмотря на все, и что бы там ни происходило, - СТОИМ (с).

И наши мертвые делают нас сильнее.

Слава Небесной Сотне.

Слава Украине.

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