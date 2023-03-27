На дроны-камикадзе для ГУР собрали более 58,5 млн благодаря спецпартии ''Артемсоли''

К годовщине противостояния полномасштабному вторжению платформа UNITED24 и ГП "АРТЕМСІЛЬ" представили специальную партию соли "Міць. Українська кам’яна". Проект завершен с перевыполнением плана – собрано более 58 500 000 гривен. Все средства переведут на закупку 2200 беспилотников FPV для украинской разведки.

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В конце февраля легендарная "АРТЕМСІЛЬ" вернулась в продажу под названием "Міць. Українська кам’яна" в специальной упаковке, иллюстрацию для которой создал дизайнер Артем Гусев. Лимитированная партия насчитывала 100 000 пачек и была доступна в сети "Сільпо" и онлайн на ROZETKA.

"Месяц назад мы стартовали с проектом лимитированной партии "АРТЕМСОЛІ" из шахт украинского Соледара. Сегодня мы рады сообщить, что сбор завершен. Спасибо за партнерство ГП "АРТЕМСІЛЬ" и всем, кто поддерживал проект! Украинскому и международному бизнесу, журналистам, блоггерам – всем, кто рассказывал о нашей "Міць" Отдельная благодарность Rozetka и Silpo, которые решили взять на себя часть затрат по себестоимости, и нашим щедрым донорам, которые закрыли вторую часть. все украинские города были уволены как можно быстрее. Еще более 8 миллионов гривен удалось собрать благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова", – рассказывает Ярослав Гресь, координатор UNITED24.

Проект поддержали не только десятки тысяч человек, но и бизнес. Взносы внесли: "ИнтерХим", VARUS, Аптека низких цен, INTERTOP, "Делви", Hop Hey, Kitrum и другие.

"Дроны FPV продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Следовательно, чем больше их у украинского войска, тем сложнее нашему врагу. От украинской разведки мы благодарим всех, кто присоединился к сбору и тем самым укрепил наши позиции, поскольку с беспилотниками-камикадзе наши военные смогут уничтожать оккупанта, его технику и личный состав без прямой угрозы своей жизни", – говорит командир спецподразделения "Крылья" ГУР МО, позывной "Волонтер".