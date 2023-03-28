Президент Favbet Foundation Матюха оплатил часть стоимости авто для мобилизованных журналистов OBOZREVATEL

Сбор на автомобили для аэроразведчиков подразделения, в котором воюют сотрудники OBOZREVATEL, завершен. Авто уже отправились на передовую и скоро будут выполнять боевые задачи на фронте.

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Часть средств для приобретения внедорожников собрали читатели нашего издания. С остатком помог президент благотворительного фонда FAVBET Foundation Андрей Матюха.

Сбор на два автомобиля для аэроразведчиков ВСУ, отличившихся во время освобождения Харьковщины, а ныне – приближающих деоккупацию Донбасса, мы объявили зимой. В подразделении, которое нуждалось в транспорте, воюют сотрудники нашего издания, поэтому к сбору присоединился коллектив OBOZREVATEL, а также наши читатели.

Благодаря нашим читателям удалось собрать около трети суммы. Остальные средства добавил Андрей Матюха.

Внедорожник Mitsubishi L-200 и микроавтобус Volkswagen Transporter T5 уже направляются на передовую. Они предназначаются для разведчиков подразделения из состава 25-й ОПГБр АЭМБ, ныне защищающих Донбасс.

Когда приобретенные автомобили окажутся в распоряжении военных, мы опубликуем небольшой фотоотчет. Теперь передаем большую благодарность от воинов всем, кто приложился к сбору гривней или репостом.

Те, кто имеет представление о происходящем на фронте, знают, как много зависит от мобильности военных. В частности, это касается и аэроразведчиков, на которых оккупанты охотятся с особой ожесточенностью.

И каждый, даже минимальный вклад в общее дело, помог нашим воинам получить эту жизненно важную мобильность, артиллеристам – новые координаты с "жирными" вражескими целями, России – больше "хороших русских", а Украине – надежду на скорейшее освобождение и мир.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры открыли сбор на беспилотный авиакомплекс для работы ВСУ в тылу врага. Необходимый комплекс инициаторы сбора Юрий Сплин и Андрей Фреюк уже нашли. В случае, если удастся собрать 881 тыс. грн до 31 марта, он может оказаться на передовой уже в апреле 2023 года.