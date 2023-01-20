Сегодня тема моего поста - наш "любимый" диктатор и его темная карма. С точки зрения астрологии за темную карму отвечает Черная Луна - особенная точка гороскопа, которая показывает моменты проколов и проблем из прошлых жизней, которые и в этой жизни доставляют массу неприятностей.

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Про путлера и его Черную Луну во Льве я уже писала ранее. Кратко напомню, что в его карте она находится в обнимку с Плутоном - планетой опасности, власти и смерти, а также с Нисходящим Узлом - тоже кармой прошлого, но не темной. Вся эта котовасия в его гороскопе отвечает за огромный страх потери власти, очень большую неуверенность в себе, которую нужно исправлять политическим постом, ботоксом, молодой женой и тд. Царизм - это крайняя степень Черной Луны во Льве, когда человеку глубоко насрать на всех окружающих - ему нужно лишь удовлетворить свои амбиции.

Почему я подняла сейчас эту тему, хотя говорила о ней неоднократно? А потому что раз в девять лет на эту самую Черную Луну каждый человек проживает период жесткой проработки. И 2023 год - год этой самой проработки для путлера. Почему? Потому что Черная Луна движущаяся в динамике как раз зашла в знак Льва и протусуется там с 8.01.23 до 03.10.23.

Вообще, целый год этого кармического цикла бывает очень сложным. Всплывают страхи, обостряются проблемы, зашкаливает в крайности. Человек может реагировать на этот цикл из двух противоположных состояний - испугаться и замереть, или же активизироваться и начать неадекватно действовать. Нам с вами выгоднее, конечно, если путлер замрет и все его окружение увидит этот страх. Хотя даже если пойдет активный неадекватный полюс, то тоже могут дедулю… того… чтоб не баловался.

Самым сложным считается период, когда Черные Луны встречаются градус в градус. Проще сказать - внешняя соединяется с внутренней. Наступает время "Ч". Для путлера это период с 10 до 27 июля. В этот период он может действовать не логично, опираться только на эмоции. Как загнанный зверь, в попытках хоть как-то защититься.

Вообще в 2023 году у дедули прогноз довольно таки проблематичный. Его, в дополнение к циклю Черной Луны, атакуют сразу три мощных напряженных аспекта.

Первый - аспект Нептуна с Марсом - аспект интриг, затормаживания действий, подвешенности решений.

Второй - аспект Урана с Черной Луной - еще одно воздействие на кармическую тему, которое создает большое напряжение и перевороты в любимом дедулином царизме.

Третий - аспект Урана с Юпитером - этот неоднозначный, может пойти и в плюс, и в минус. Называется "изменение социального статуса". В какую сторону? Будем держать пальцы, чтобы в нужную нам.

В общем, в соединении этого всего и захода Плутона в Водолей (см в моих предыдущих постах) на рассии могут начаться неприятные события.

Понятно, что уровень зомбилэнда там такой, что ничем не выбьешь. И смещение дедули может создать великий хаос, которого так боятся на западе. Но дело, видимо, к этому и идет. И тут уже не затормозишь.

В общем, поживем - увидим! Воистину, мы живем в очень сложные исторические времена…