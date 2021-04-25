Щойно мої колеги повідомили про чергове пограбування чорними археологами пам‘ятки археології національного значення урочища "Дідова хата – 1", де було античне поселення знаменитого міста Ольвія.

Нині у сфері тіньової археології маємо дві біди:

це організована система чорної археології, коли багаті і впливові власники колекцій мають зв’язки та підготовлених людей по всій країні, які вишукують або скуповують для них артефакти;

це й неорганізовані чорні археологи, які копають повсюди з метою швидкого заробітку.

Україна – єдина із цивілізованого світу держава, де власники колекцій чорної археології знані й шановані публічні особи, які не лише хизується своїми скарбами, але й мають право, на відміну від Західного світу, виставляти свої колекції!

Ще сумнішими є факти продажу унікальних артефактів закордон, особливо до Росії. Росія, як відомо, століттями намагається пояснити власну історію свого державотворення та приватизувати добу княжої України-Руси. Саме тому Росія зацікавлена в отриманні пам’яток середньовічної Русі з території України для підтвердження власної історичної візії про Русь як державу росіян. Недаремно ж в часи Російської імперії та за СРСР розкопки пам‘яток княжої України-Руси проводили під керівництвом російських археологів або заборонялися взагалі.

Як побороти цей гуманітарний ковід України:

1. Невідкладно завершити процедуру приєднання до Нікосійської Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов‘язані з культурними цінностями та привести національне законодавство у відповідність з її вимогами.

Наприкінці 2017 року Україна підписала цю Конвенцію, але вона досі не ратифікована Верховною Радою.

2. Ситуацію про загрозу втрати пам‘яток національної культурної спадщини розглянути на засіданні РНБО;

3. Для визначення пріоритетів державної політики в царині археології створити Національну археологічну комісію при Міністерстві культури;

4. Відновити діяльності Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей;

5. Ініціювати розгляд на засіданні ЮНЕСКО питання грабунку музеїв Криму і вивезення артефактів до Москви, а також можливого виведення із списку пам‘яток ЮНЕСКО Херсонесу, якщо й далі буде не допущена моніторингова місія для перевірки фактів незаконного будівництва Російською церквою на території пам‘ятки;

6. Трансформація функцій нинішніх інституцій археології на завдання превентивної археології.

П.С. Для прикладу функціонування ринку чорної археології подаю фото Інтернет оголошень останніх днів про продаж артефактів часів княжої України-Руси.

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