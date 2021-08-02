Черкасские медики впервые провели операции по пересадке сердца и почек. Фото

В Черкассах медики впервые провели операцию по пересадке сердца и почек. Разрешение на мультизабир органов у донора дали его родные, благодаря чему шанс на полноценную жизнь получили сразу четыре человека.

О беспрецедентном событии в медицинской сфере области сообщил председатель ОГА Александр Скичко на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы). Операция по трансплантации сердца прошла 29 июля в Черкасском областном кардиологическом центре.

Черкасские кардиохирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова пересадили сердце 59-летнему жителю Черкасс. По словам медиков, сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

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Как рассказал Скичко, изъятие сердца, а также почек и печени от донора провели в Черкасской городской больнице скорой медицинской помощи. Медицинское учреждение совершило такой мультизабир органов впервые.

Донором стал человек, который перенес тяжелую черепно-мозговую травму, что привело к смерти головного мозга. Согласие на трансплантацию дали его родственников.

Пересадку почек двум реципиентам провели черкасские хирурги в областном онко-диспансере. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо.

А операцию по пересадке печени от этого донора провели в Киеве в Национальном институте хирургии и трансплантологии. Новый орган получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет был в листе ожидания.

Операции провели за счет госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.

"Такие операции в Украине стали возможными благодаря изменениям в законодательстве. Для пациентов они бесплатные! ", – отметил Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тодуров рассказал о сверхсложной пересадке сердца в Запорожье. Донором стал 43-летний мужчина, который скончался от обширного инсульта, сердце осталось здоровым. Этот человек спас жизнь четырех украинцев, нуждающихся в трансплантации органов.

По словам ученых, трансплантаты органов, созданные с помощью 3D-печати, могут появиться в медицине через двадцать лет, а 3D-кожа – уже через десять лет.